Las grabaciones de Villarejo en Kitchen: "Baltasar Garzón insiste en que hable con Pablo Iglesias, todo el día"

El sumario de la operación Kitchen, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge la transcripción de una conversación entre el comisario José Villarejo y el abogado Javier Iglesias mantenida el 19 de febrero de 2017 y que fue incluida en un informe policial en la causa.

La conversación fue localizada en un archivo de audio incautado en el domicilio de Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid). En ella, el comisario describe a su interlocutor lo que denomina "acciones previstas" para el caso de que persista la situación que percibe como de hostigamiento o persecución contra su persona y que atribuye en última instancia al entonces Director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Según el informe policial, respecto a las "acciones previstas" Villarejo destaca la difusión de la que denomina Operación Cocinero, en la que implica directamente al comisario Enrique García Castaño, el que fuera DAO de la Policía Eugenio Pino, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el "asturiano", identificado a lo largo de la investigación como Mariano Rajoy.

"Para evitar la ejecución de dichas acciones", dice la Policía, "Villarejo solicita a Javier Iglesias que lo transmita, anunciándole asimismo que reiterará el mensaje a "el polla" (en alusión a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal), siendo el objetivo de Villarejo que se pare lo que entiende como una situación de acoso contra su persona: "Si yo a partir de la semana que viene yo no, no me ha llamado ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni han parado toda la historia, sigue la historia del acoso del mierda éste tal y cual, empiezo a repartir leña y no te puedes ni imaginar la que tengo, ¡y toda documentada".

Posteriormente, Villarejo dice lo siguiente al abogado Javier Iglesias: "Las pruebas de Cataluña, con todo lo de Andorra. Acciones previstas, que yo tenqo previstas, dentro de una semana empezaré, he contactado, tengo contactos con el New York Times y con otros medios extranjeros, yo he estado ahora en New York como tú sabes (Ininteligible). Tengo citas con todos los directores de todos los medios, todos quieren una entrevista, todos, el Évole (Jordi Évole) especialmente me está llamando todos los días, todas las horas...".

Después añade: "Baltasar Garzón insiste en que hable con Pablo Iglesias, todo el día, todo el día, tronco por qué no hablas, que tal y cual, Pedro J me ofrece todo lo de El Mundo, una campaña internacional, la polla y tal, las relaciones de Estados Unidos son ¡tronco! de un señor que se llama Adrián de la Joya (empresario) y mías, no de Alberto, Alberto ha ido allí a presentarlos, por lo tanto, si tú quieres algo o si él te ha ofrecido algo, de que tal, que el Rajoy tal, una polla como una olla".

Siete meses después de publicarse los mensajes de Iglesias

Cabe destacar que esta conversación del comisario José Villarejo en la que aseguraba el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, le insistía en que hablase con Pablo Iglesias, "todo el día, todo el día", tuvo lugar en febrero de 2017. Apenas 7 meses después de que Okdiario publicase los mensajes del chat de Telegram de Podemos investigados en el caso Dina en los que Iglesias afirmaba sobre la periodista Mariló Montero que "la azotaría hasta que sangrase" o en los que se definía como un "marxista convertido en psicópata".

Paradójicamente, Iglesias acaba declarando ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por el caso sobre el supuesto robo del móvil a su exasesora Dina Bousselham. En su comparecencia, acusaba al comisario Villarejo de estar detrás del robo en una presunta conspiración de las cloacas policiales y algunos medios de comunicación. Unas acusaciones desmontadas en sede judicial por el exletrado del partido, José Manuel Calvente.