Vox registra su moción con advertencia al PP: "Sus votantes no lo entienden; si no la apoyan, tendrán que explicarlo"

El líder de Vox, Santiago Abascal, acompañado por la cúpula de su formación, ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados la moción de censura de su partido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Ningún otro Gobierno en la democracia ha acumulado previamente tantos motivos para una moción", ha sentenciado el portavoz del partido, Ivan Espinosa de los Monteros, que ha ofrecido una rueda de prensa posterior al registro acompañado por el que será el encargado de defender la iniciativa en el debate, el diputado por Barcelona Ignacio Garriga.

Garriga ha asegurado que la iniciativa busca "desalojar al peor gobierno en el peor momento". "Se presenta por responsabilidad hacia todos nuestros compatriotas, para dar voz al pueblo español y para que salga este Gobierno criminal y responsable de la muerte y ruina de muchos compatriotas". "En ningún lado está escrito que España esté condenada. Nosotros presentaremos una alternativa de esperanza y futuro y saldremos adelante", ha añadido.

Mensaje al PP

Garriga será su defensor mientras que Santiago Abascal será el candidato de esta moción que, por ahora, tan sólo cuenta con el sí de los 52 diputados de Vox. Nada más anunciarse el pasado julio, el Partido Popular ya comunicó vía Twitter que no la iban a apoyar.

Moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez. El PP estará siempre en lo importante: salvar vidas y empleos. No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE. — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) July 29, 2020

Y precisamente al partido de Pablo Casado ha querido dirigirse en su comparecencia Espinosa de los Monteros: "El PP hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura. No entienden que no apoyen una moción de censura si están diciendo, como nosotros, que las cosas están tan mal". "Dicen que no la van a apoyar, lo veremos. Reflexionarán sobre si deben o no apoyar esto, y si no lo apoyan, tendrán que explicarlo", ha advertido el portavoz de Vox.

El contenido de la moción

El texto, que deberá calificar ahora la Mesa del Congreso, expone los motivos que para Vox justifican el uso de esta herramienta parlamentaria. El primero de ellos, es la "constitución del actual Gobierno social comunista mediante fraude al electorado y su dependencia de las fuerza políticas separatistas".

En segundo lugar, la "gestión criminal de la epidemia de coronavirus" y la "falta de transparencia durante le gestión de la epidemia: ocultación del peligro real del virus, sin difundir la información que obraba en manos del Gobierno en febrero de 2020, para poder celebrar el 8M, entre otras mentiras".

Vox también alega para presentar esta moción que se está produciendo una "degeneración democrática y el asalto a los contrapoderes del Ejecutivo", como es la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil o la Corona. "Santiago Abascal advirtió en octubre de 2019 que el verdadero objetivo del Gobierno era deslegitimar a la Monarquía y derrocar a Felipe VI", explican.

El "inconstitucional cercenamiento de derechos y libertades del pueblo español", la "corrupción vinculada a narcodictaduras y regímenes totalitarios con la imputación de Unidas Podemos por presunta financiación ilegal" o la "quiebra de la concordia nacional y la deslegitimación de la Transición española", son otras de las razones.

A la espera de la fecha del debate

Ahora, Vox se encuentra a la espera de que la presidenta del Congreso fije la fecha del debate. Ese día, el diputado Ignacio Garriga defenderá la moción y, a continuación, Santiago Abascal expondrá el programa político del Gobierno que pretende formar.

El debate se iniciará por la defensa de la moción de censura que, sin limitación de tiempo, efectuará Garriga. A continuación, y también sin límite de tiempo, podrá intervenir el candidato propuesto en la moción para la presidencia del Gobierno, tal y como explica el Reglamento del Congreso.