Bronca en el Congreso: acusan al número 2 de Interior de cometer un "fraude" al Parlamento

La bronca y los enfados han regresado este miércoles al Congreso de los Diputados. Los partidos de la oposición han acusado al secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, Rafael Pérez Ruiz, de cometer un "fraude" a la Cámara Baja al no respetar el orden del día establecido en la Comisión de Interior y no responder a la gran mayoría de las preguntas por las que estaba llamado a comparecer.

El episodio ha empezado justo después de que Pérez Ruiz hubiese concluido la que ha sido su primera comparecencia desde que fuese nombrado para el cargo a mediados de enero, que se ha prolongado por espacio de casi dos horas y media. Es entonces cuando, tras el show de rigor de una parlamentaria de ERC con sus pegatinas de Fora Vox (Fuera Vox) en la tableta electrónica que usa, ha tomado la palabra la portavoz del PP, Ana Belén Vázquez.

Visiblemente enfadada, la diputada popular ha acusado al número dos de Interior de cometer un "fraude" al Parlamento por haberse saltado el orden del día y no haber respondido a los temas que se le pedían. Se trataba de preguntas que versaban sobre temas que han generado bastante polémica en los últimos meses para los partidos de la oposición y a las que, efectivamente, Pérez Ruiz no había contestado en su amplia mayoría.

Se trataba de la orden de monitorizar las redes sociales por parte de Interior, la adquisición de contratos dudosos a una empresa de un supuesto amigo del ministro Ábalos, sobre la compra de test para el Covid-19 que no han llegado, sobre el polémico cese del coronel Pérez de los Cobos o el también polémico cese del responsable de Riesgos Laborales de la Policía que alertó de la necesidad de usar mascarillas contra el coronavirus.+, entre otros.

"El señor secretario de Estado acaba de intervenir dos horas y veinte minutos, acaba en este momento de superar el récord del Congreso de los Diputados, para no responder a las preguntas de las comparecencias de los grupos parlamentarios que hemos solicitado desde el mes de abril. Es fraude lo que están haciendo aquí. No se ha contestado", ha dicho Vázquez junto antes de su intervención, considerando el asunto una cuestión previa a su intervención.

La presidenta de la comisión, la socialista Ana Botella Gómez, predecesora de Pérez Ruiz como número dos de Interior, ha cortado a la parlamentaria popular para que plantease su queja durante su turno de intervención. Y así lo ha hecho Vázquez, que visiblemente enfadada, ha insistido apenas un par de minutos después, ya durante su turno de palabra, en lo que ha considerado un muy mal proceder del alto cargo de Interior.

"Me reitero en que no se han contestado a las preguntas de la comparecencia. Yo, a diferencia de él, no tengo dos horas y media, solo diez minutos. Diez minutos para cinco comparecencias. Ustedes lo que quieren es silenciar el Congreso de los Diputados. Y que este señor, al que solo conocíamos por estar de copas con el señor Marlaska el día que se quemaba Cataluña, hable aquí durante dos horas y media sin responder a nuestras preguntas", afirmó la popular.

"Señor secretario de Estado, somos diputados, algunos con mucha experiencia en esta comisión, no es para que usted no esté aquí tratando como si fuéramos niños, que tenemos preguntas desde el mes de abril y usted no viene a contestarlas. Y ocupaba dos horas y media para hacer como que dice y no dice nada", continuó, para recordarle posteriormente la carencia de medios a la que se han enfrentado policías y guardias civiles durante la pandemia.

Vox también ha mostrado su malestar. "Usted hoy nos ha faltado gravemente el respeto. Se lo voy a decir de una forma mucho menos acalorada que la portavoz del PP. Usted no puede venir aquí a comparecer ante nosotros por primera vez, mentirnos abiertamente, y pretender que cuando hacemos uso de la palabra no le traslademos que si algo ha demostrado hoy es que sabe leer muy bien", ha asegurado Macarena Olona.