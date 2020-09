Se extiende el "miedo a la ruina: tendremos que prepararnos para comernos unos a otros"

El Mundo

"Los empresarios alertan del efecto de los ataques al Rey: "desestabilizar la Corona socava la inversión en España". Dice Raúl Piña que las relaciones entre el Sánchez y el Rey van mal, muy mal, al borde del divorcio. "La tensión es tal que supura a la esfera pública". Y Podemos, haciendo lo único que sabe, "rociando de gasolina el polvorín, con sus campañas orquestadas contra la Corona, incluso desde miembros del Ejecutivo". Sembrar cizaña, insultar, agredir, en fin Podemos.

Emilia Landaluce nos hunde aún más en la depresión. Los españoles vivimos "con miedo". Y no a Cataluña, que nos importa un bledo, no solo a Podemos, que si les pones carguito y guita no tienen media torta, ni tampoco "a la enfermedad, sino miedo al futuro. A la ruina". "El miedo es lo que frena la recuperación de España". "Hay algo en lo que Sánchez ha fallado estrepitosamente sin darse cuenta: lo único que ofrece es incertidumbre. Y eso es lo que más miedo da. Nadie, y mucho menos los españoles, cree ya en el futuro de España. Por eso hay tristeza en el ambiente, desesperanza". E irá a peor.

"Este Gobierno nos ha matado hasta la alegría de esa España que nos gusta a todos. Pero tampoco la oposición es inocente. Si Sánchez no se saca un conejo (literal) de la chistera, tendremos que prepararnos para comernos unos a otros". Espero que podamos elegir al menos a quién nos comemos. Porque imagínate que te toca comerte a Iglesias, Ferreras, Sánchez, Lastra. La muerte por envenenamiento está asegurada.

Anson denuncia la que ha liado su admirado Pablo Iglesias. "Estamos ante una bien meditada operación —dos pasos adelante y uno atrás— para liquidar hasta su misma raíz el sistema de la Transición. La clase política española no parece capaz de evitar el despropósito y solo queda la esperanza de que Europa, y por supuesto el pueblo español, eviten lo que se nos viene encima". A Europa se la trae al pairo. Y el pueblo español bastante tiene con pensar en qué va a comer mañana. O a quién, según Landaluce.

El País

"El pacto de Sanidad y Madrid aboca a confinar la capital". "Illa fija criterios nacionales que por ahora solo afectan a la Comunidad de Madrid". ¿Quiere esto decir que ha triunfado el golpe de Estado en Madrid? Dice el periódico que el pulso entre Illa y Ayuso "ha quedado en tablas", pero como se vuelven a reunir esta tarde habrá que seguir esperando. De momento, todo apunta a que Ferreras abre hoy el champán.

Manuel Jabois tiene una premonición tan oscura como la de Landaluce. "Vivimos en una víspera. No sabemos de qué exactamente, pero de algo malo". A este paso habría que ir haciendo recuento de las muertes por suicidios.

ABC

"El gobierno quiere tomar el control de las grandes urbes". Tonterías, el gobierno quiere tomar el control de Madrid. Y por lo que parece, lo ha logrado.

"Aunque con los mismos o mayores niveles de nuevos contagios que Madrid, el Ministerio no recomienda, en cambio, a la socialista Chivite que confine Navarra de inmediato, pues en la última semana se ha superado allí la incidencia acumulada de la Comunidad madrileña. Parece que con Bildu de por medio, socio de investidura del PSOE en la Comunidad foral, Illa se arruga y el filósofo se lo toma con filosofía. Quita quita, qué lío", dice Álvaro Martínez.

"Con el currículum de indolencia dolosa que en este asunto tiene el ministro desde febrero, escucharle ahora exigir a alguien que ‘tome el control’ de la situación es como oír a Torra lamentarse de que ‘los poderes del Estado han dado un golpe contra mí’. Recuerden: el ministerio de Illa no temía más allá de un par de contagios por covid-19 en España. Van para 56.000 los muertos y camino de los 800.000 los casos diagnosticados. Y eso que en julio el doctor Sánchez dijo que había vencido al virus". Y ya cuando le oyes a Illa decirle paternalmente a Ayuso que se deje ayudar te descojonas. ¿Por Illa y Simón? Pues estamos apañados.

"Tras tres ruedas de prensa atizando a Madrid, ayer hubo acuerdo para que una comisión decida sobre una misma vara de medir para todos". Illa, que tenía fama de tío serio que no se metía en polémicas ha quedado a la altura de Pablo Iglesias, un matoncete de poca monta.

La Razón

"Acuerdo entre Moncloa y Madrid: habrá un criterio común de confinamiento para las grandes ciudades". "Se ha acordado un criterio homogéneo para aplicar en la Comunidad de Madrid y en el resto de España, tal y como demandaba el gobierno de Díaz Ayuso". Pues algunos habíamos entendido que Díaz Ayuso demandaba confinar por la incidencia en barrios, no todo Madrid. A ver si se aclaran, porque a los ciudadanos les están haciendo un lío con tanto jugar con su salud.

Curioso el comentario de Francisco Marhuenda sobre el caso Bankia. "La absolución no repara el daño personal y reputacional que han sufrido los afectados. Lo sucedido ha sido muy duro para todos ellos y sus familias, que han visto cómo eran condenados a la pena de telediario". Pero es que resulta, Marhuenda, que la pena del telediario es la que aplica sin piedad tu amigo y compañero de empresa Antonio García Ferreras, al que con tanto brío defiendes. Nada de lo que diga ninguno de los medios de Atresmedia tendrá credibilidad mientras mantenga esa infame televisión que es La Sexta.