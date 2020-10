El PP, alarmado con la actitud de Aguado: "Hay días en que parece que quiere acabar con el Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vivido en los últimos días inmersa en una guerra constante contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero esta batalla no es la única a la que ha tenido que enfrentarse la dirigente regional.

En los últimos meses, la relación entre Ayuso y Aguado ha tenido importantes altibajos. Uno de los más graves se produjo el pasado mayo cuando la dirigente del PP consideraba que no se debía pasar a la fase 1 pero el de Cs creía que sí.

Tan solo un mes después, volvió a saltar la polémica cuando Aguado convocó a toda la oposición de la Asamblea de Madrid para presentarles el plan contra el coronavirus. Desde el PP consideraron entonces que se debería priorizar a Vox, su socio de investidura que posibilitó el actual gobierno autonómico y no a otras formaciones como Podemos o el PSOE.

"Quería hacer ver que él había alcanzado el acuerdo"

Poco a poco se fueron calmando las aguas pero solo en apariencia porque este martes, la relación se volvió a tensar. Ese día por la tarde se reunió el llamado Grupo Covid-19. En ese encuentro estaba, además de Salvador Illa, Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Al término del encuentro, desde Ciudadanos se filtró que se había producido un "principio de acuerdo" entre el Ejecutivo y la Comunidad. Minutos después, el propio Aguado lo publicaba en Twitter.

Satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de España para abordar de forma conjunta la batalla contra el virus. Espero que se ratifique en el Consejo Interterritorial que se celebrará mañana. El diálogo da resultado. La unidad salva vidas y empleos. pic.twitter.com/IB5ewzyvhe — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) September 29, 2020

Algo que sentó como un jarro de agua fría en el equipo de la presidenta regional que no llegó a hablar de acuerdo ya que no aceptaban los parámetros del Ministerio para confinar. "Quería hacer ver por todos los medios que él había alcanzado el acuerdo con el Gobierno", afean desde el PP que recuerdan que "Escudero también estuvo en esa reunión" y "no salió con la sensación de que se hubiera alcanzado un acuerdo". De ahí que la CAM no lo anunciase en ningún momento oficialmente, y que Ayuso este jueves mostrase su desacuerdo con el Gobierno.

En cambio, fuentes del entorno del vicepresidente Ignacio Aguado aseguran que "no entienden por qué Ayuso se queja de lo que ella pidió". Afirman que la presidenta madrileña "pidió criterios iguales para todos" y que "ahora los tiene y no los quiere".

Otro dardo de Aguado

Pero la cosa no quedaba ahí. Tras la publicación del plan de Illa en el BOE de este jueves y la advertencia de Ayuso de que "cumplirán todas las órdenes de manera estricta" pero "irán a los tribunales", Aguado volvía a lanzarle un dardo en las redes sociales. "Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas", decía el vicepresidente madrileño.

Desde Cs llevamos meses pidiendo unos criterios claros y únicos en toda España para hacer frente a la pandemia El Gobierno ha llegado tarde, pero al fin reconoce que es la única salida. Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) October 1, 2020

En el equipo de la presidenta madrileña lamentan esta actitud en un momento complicado: "Hay momentos en los que parece que quiere acabar con el Gobierno", lamentan. Preguntados por si en estos momentos ven más cerca la posibilidad de que Aguado se rinda a una moción de censura del PSOE, fuentes del PP aseguran: "No nos gustaría ni contemplarlo pero ya es un escenario que no descartamos" ya que "Aguado juega a la equidistancia cuando está en el Gobierno" .