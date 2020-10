El separatismo usa el tercer aniversario del 1-O para abrir precampaña y pelearse por el "mandato"

Los grupos separatistas discuten sobre el carácter plebiscitario de las próximas elecciones y sobre si el referéndum ilegal del 1-O generó un "mandato democrático", fue un "momento fundacional de la república" o el "punto de partida". La disquisición es previa al carácter de las próximas elecciones en Cataluña. El prófugo Carles Puigdemont considera que el referéndum, del que este jueves se cumplen tres años, fue perfectamente válido, que la ciudadanía que votó encargó a los políticos la fundación de la república catalana y que las próximas elecciones en Cataluña no serán autonómicas sino plebiscitarias.

Bajo ese contexto, en Junts per Catalunya (JxCat) prometen al electorado separatista que si superan el umbral del 50% de los votos se considerarán legitimados para volver a proclamar la república catalana. Así lo ha hecho saber el prófugo Puigdemont, quien ha aprovechado la inhabilitación de su valido Torra para emitir a través de las redes un mensaje "institucional" en el que ha exigido la liberación de los golpistas presos y ha prometido la república tras las próximas elecciones.

De muy otra opinión son en ERC, partido cuyos principales dirigentes consideran que el 1-O fue una fecha clave en el largo camino hacia la independencia pero que no produjo ningún encargo para ser revalidado en las urnas. Tampoco creen que logra más del 50% de los votos de carta de naturaleza a la república. En ERC han adoptado una posición aparentemente moderada, pretenden erigirse en la nueva Convergencia pujolista, una fuerza pragmática que no anteponga el activismo a la gobernabilidad. Entienden que eso les reportará más votos que entrar en una competición con JxCat por ver quién es más independentista. En el terreno ideológico, sostienen, ellos no tienen nada que demostrar.

Ambiente desangelado

Los recelos y el clima de desconfianza entre los grupos separatistas y la inhabilitación de Torra están detrás de que no haya habido ninguna convocatoria institucional para conmemorar el 1-O. Torra dejó encargado que cuatro grandes columnas de tela roja decoraran la sede de la Generalidad y así se ha hecho. Es el único detalle.

Quienes sí han convocado actos son los partidos y las entidades separatistas, pero sólo uno conjunto, delante del instituto Pau Claris, donde según los convocantes la Policía Nacional se empleó con más dureza. Ese fue el centro donde cobró protagonismo Marta "Dedosrrotos", quien denunció falsamente que un agente le había roto los dedos de una mano uno a uno. Los Comités de Defensa de la República (CDR), que nacieron días antes de la votación ilegal como comités de defensa del referéndum, llevarán a cabo su particular homenaje al 1-O por la noche en la plaza de San Jaime.