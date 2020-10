El Mundo

"Salvador Illa retuerce la ley para intentar imponer restricciones a Madrid". Y lo publica en horas "pese a las dudas de su legalidad".

"Ya nadie sabe si estamos en otra etapa de deshielo entre Illa y Ayuso o si se han reanudado las hostilidades", dice Rosell más perdido que el barco del arroz. Rosell, es un golpe de Estado en Madrid, así, por las bravas. "Los madrileños parecen condenados al desencuentro entre sus representantes. Mientras las competencias permanezcan en manos autonómicas, todos los planes anunciados por Illa seguirán siendo orientativos", dice. ¿Cómo orientativos? Es una imposición en toda regla. "Si el Gobierno no quiere asumir el coste de intervenir Madrid o cualquier otra región, entonces debe trabajar con las consejerías en lugar de imponerles trágalas que no puede aplicar". Sánchez es capaz de mandar encarcelar a Ayuso. Al tiempo.

Raúl del Pozo dice que "insisten los partidarios de Isabel Díaz Ayuso en que el Gobierno quiere tomar la Puerta del Sol, que es el bastión que le falta para calmar la ambición que arde en su cabeza. Isabel Díaz Ayuso se resiste, como se resiste casi siempre Madrid a que la gobiernen los socialistas". "Me dicen los espías de Moncloa: 'El Gobierno ha logrado lo que quería y Ayuso ni se ha dado cuenta de que lo acordado sólo le afecta a ella. De los diez municipios que tendrán restricciones de movilidad, los diez, por ahora, son de esta comunidad'. Creen que el interés general coincide con su política y las medidas favorecerán a los madrileños". Tonterías, a Moncloa el interés general se la trae floja, lo que quiere es derrocar el gobierno de Madrid aprovechando que el virus pasaba por aquí.

"Desde Sol me dicen: 'Queda mucho que negociar. Se la han metido doblada a Aguado, que salió a contar un gran acuerdo que no lo es. Empezamos a escribir la letra pequeña y no será Aguado el escribidor'". Aguado lo pagará caro. Ciudadanos está muerto.

Y que se atenga Sánchez a las consecuencias porque, como dice David Jiménez Torres, "no es exacto que, como dice el ministro Illa, 'vienen semanas muy duras'. En realidad, lo que viene son años de pobreza y de duelo. Y no solo en Madrid, sino en toda España". Venga, Sánchez, Iglesias, Illa, a gestionar el hambre y la miseria.

El País

"Madrid se rebela contra el plan de Sanidad de confinar la capital". Vamos, que Madrid se resiste al golpe de Estado de Illa. Por cierto que informa El País del próximo golpe a la democracia que prepara el gobierno socialcomunista, muy a lo chavista. "Sánchez sopesa cambiar la ley para renovar el Poder Judicial sin el PP". "El Gobierno sopesa dar un golpe de mano en el pulso con el Poder Judicial", un "golpe de timón". Hasta el periódico del régimen habla de golpe.

El editorial admite que en Europa están seriamente preocupados con España, que se encamina hacia una dictadura bolivariana, si no está ya en ella. "La Comisión Europea se pronunció ayer sobre la calidad del Estado de derecho de los distintos Estados miembros y España no quedó bien parada. El informe llama la atención sobre la parálisis en la renovación de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada por el Partido Popular desde hace casi dos años, y muestra sus recelos sobre la relación entre el Gobierno y la Fiscalía, señalando que "la coincidencia del periodo de mandato" de ambos puede "afectar a la percepción de independencia" de la judicatura; la Comisión apunta también a la "falta de transparencia en las comunicaciones entre ambos órganos".

Y un titular para echarse una risas, que falta hacen. "Sánchez e Iglesias acusan al PP de poner en riesgo la Monarquía constitucional". Una gota de humor en un día negro.

ABC

"Illa impone el cierre de Madrid y Ayuso se rebela". "Pretende imponer un cierre de Madrid con una argucia de dudosa legalidad basada precisamente en esa falta de consenso", dice el editorial. "Llega pues el ordeno y mando, esta intervención efectiva en las competencias autonómicas". Como todos los dictadores, Sánchez toma por la fuerza lo que no consigue en las urnas. "Con todos los errores que haya podido cometer Madrid, es ingenuo no constatar el interés del Ejecutivo en socavar el principal frente autonómico de oposición a su política". Hombre, ver en esto cualquier motivo sanitario sería de idiotas.

Isabel San Sebastián se suma a la legión de depresivos por lo que nos espera. "Impotencia. No hay palabra que defina mejor el estado de ánimo en que se encuentra hoy buena parte de la ciudadanía española. Impotencia frente a una enfermedad aterradora, que avanza de manera silenciosa e imparable, arrastrando a su paso vidas, planes, proyectos y certezas. Impotencia frente a un presidente del Gobierno incapaz, que suma a su inepcia la arrogancia propia de quien carece del menor freno moral o cultural y actúa guiado únicamente por su determinación de conservar la poltrona a costa de lo que sea. Impotencia frente a un vicepresidente cada día más poderoso, más envalentonado y más peligroso, que no solo impone implacablemente su hoja de ruta totalitaria, siguiendo al pie de la letra el modelo chavista, sino que se permite amenazar con total impunidad al PP". Contra el virus poco podemos hacer, contra lo segundo y lo tercero salir a la calle y echarlos a gorrazos, que es lo que harían ellos.

La Razón

"Ayuso recurrirá al Supremo el cerrojazo de Illa a Madrid". "Son las comunidades las que deben aplicarla y si estas se niegan es necesario que el Gobierno declare el estado de alarma o que aplique el 155". Pues el 155, como que Sánchez se iba a cortar de meter a Ayuso en la cárcel.

Dice Marhuenda que "el cierre de Madrid por orden ministerial es un decisión de graves consecuencias y de dudosa legalidad. Hemos pasado de gobernar a golpe de decreto a hacerlo por medio de órdenes ministeriales. ¿Por qué el criterio del ministerio es mejor que el de la comunidad de Madrid? ¿Illa y simón son más competentes que Ruiz Escudero y Zapatero?". En manos de Illa y Simón, los responsables de las miles de muertes por la covid, que Dios nos pille confesados.

Tomas Gómez dice que Sánchez "ha jugado fuerte" con el golpe a Madrid y le "cuesta entender el fallo estratégico de Moncloa". "Las medidas afectarán a la economía y cualquier caída del PIB madrileño repercutirá en todo el territorio nacional. Y todos mirarán a Moncloa". Pero él y sus 22 ministros comerán todos los días. Y si alguien rechista mandará a la policía y al ejército si es necesario. El manual de un dictador.