La declaración de Bárcenas sobre la Kitchen: "Existía una operación del Ministerio de Interior para amedrentarme"

Libertad Digital publica el audio de la declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas, del 21 de febrero de 2019 ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en relación a la operación Kitchen, el operativo en el que fue espiado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para localizar los supuestos documentos comprometedores para el PP.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, Bárcenas asegura que "existía una operación del Ministerio del Interior" que dirigía Jorge Fernández Díaz con el objetivo de "amedrentarme". En este contexto, el extesorero del PP afirmaba estar "absolutamente convencido de que durante mi estancia en prisión las conversaciones con Javier Gómez de Liaño (abogado) se grababan".

"De todos los locutorios que hay en ese centro", añadía, "hay tres que están preparados para grabar conversaciones. Y una prueba clarísima de que era así es que yo me iba a otro que no fuese uno de esos tres y un funcionario salía 'no, no, no, colóquese en ese o en ese'. Siempre en uno de esos tres. Es un tema conocido".

"Esas grabaciones existen. Esas grabaciones no están hechas con autorización judicial. Ahora que conocemos por la existencia de esta operación (Kitchen) no me extrañaría que el ministro del Interior diese la instrucción correspondiente al señor de Instituciones Penitenciarias para que ese tipo de control se me hiciese. Yo tenía la obligación todos los días cada vez que iba a llamar por teléfono, facilitar el número de teléfono al que iba a llamar al funcionario", denuncia Bárcenas.

También es interrogado sobre las supuestas grabaciones que podrían comprometer a Mariano Rajoy y otros cargos del PP: "En función de una realidad paralela creada por los medios sobre la existencia de determinadas pruebas, había mucha preocupación. Me enviaron a una persona a Soto del Real para negociar y que yo no declarara. Si yo hubiese tenido esas grabaciones, esas grabaciones hubiesen salido. Yo no he grabado jamás a nadie, absolutamente a nadie. No existe ninguna grabación, es novela".

Por último, el fiscal le pregunta sobre el espionaje que sufrió en la operación Kitchen afirma: "Les preocupaban los papeles, sabían que existía una contabilidad B, sabían que existía documentación. Lo que les preocupaba y querían obtener es la documentación", concluye Bárcenas.