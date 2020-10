Rosa Díez: "El Gobierno pretende un asalto a la Justicia porque se ha convertido en el último escudo de la democracia"

Rosa Díez ha estrenado nueva sección en Es la Mañana de Federico llamada #OrganizandoLaResistencia porque "las instituciones no se salvan solas, no hay que rendirse por anticipado" ya que "Sánchez nos está robando la democracia". Muestra de ello es el comportamiento del Gobierno con la Justicia y la renovación del CGPJ. Rosa Díez ha recordado que el modo de elección de los jueces lo establece la Constitución que indica que al menos 8 vocales (los 4 del Senado y los 4 Congreso) deben ser elegidos por 3/5. Por eso, "cuando se hizo la ley orgánica también se estableció una mayoría de 3/5" y por tanto "no se puede modificar la elección porque está en la Constitución".

Sin embargo, la intención del Gobierno es hacerlo con una mayoría simple y para ello ya tienen a sus medios voceros haciendo el trabajo sucio. "Se lo están cargando de facto, dando una vuelta de tuerca y pretenden un asalto a la Justicia porque estos facinerosos saben que la Justicia se ha convertido en el último escudo de la democracia", ha subrayado Rosa Díez.

Y dentro de ese plan de asaltar la Justicia se enmarca el veto del Gobierno a la presencia del rey Felipe en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. No contentos con ellos, los socios de Sánchez insultaron directamente al Rey en la última sesión de control en el Congreso.

"La novia del ministro de Justicia (Batet) dijo que los insultos de Rufián al Rey eran libertad de expresión, la misma novia del mismo ministro de Justicia que borró del acta el recordatorio de Cayetana de que el padre de Iglesias perteneció a un grupo terrorista y, por tanto, fue un terrorista". Díez ha remarcado que "Cayetana recordó algo que es cierto y Batet lo borró, mientras que los insultos de Rufián al jefe del Estado son libertad de expresión".

¿Cuándo empezó este asalto a la democracia?

Rosa Díez ha apuntado que esto no empezó hace 9 meses con la llegada de Pedro Sánchez y los comunistas al poder sino mucho antes. "Empezó con Zapatero, pero incluso antes de llegar al poder, cuando convirtió a la derecha en el enemigo fundamental en lugar de a ETA y llevó a cabo la sectarización de las bases". Por tanto estamos hablando "desde 2000, por eso ahora hay un acelerón que viene acumulándose a todo lo trabajado en esa dirección por el PSOE".

De hecho, "un tipo como Sánchez nunca hubiera llegado a ser presidente si no hubiera existido Zapatero antes". Eso, ha añadido Díez, unido "a la desidia del pueblo y la pasividad del Ibex 35, cualquier ministro francés no dura ni medio minuto si se le ocurre prohibir a Macron ir a Burdeos". Por ello "decir hoy viva el Rey es decir viva la Constitución y la democracia".

El comportamiento de Cs

Pero el panorama es desolador, porque a un "Gobierno de facinerosos" se une que "el PP tiene en media España unos socios que actúan con un funambulismo lamentable, no se puede ser tan desleal". Rosa Díez ha asegurado que "puedes estar en desacuerdo con la presidenta, pero lo discutes con ella", Sin embargo, el comportamiento de Cs en Madrid está siendo el "de pedir una mesa de diálogo con el PSOE pero con mi presidenta no dialogo sino que me voy a la TV a decir lo que voy a hacer".

Y por otro lado está la moción de censura de Vox que está siendo, en palabras de Díez, una oportunidad perdida. "Vox tenía que haber conseguido el apoyo de PP y Cs con el alegato de que Sánchez nos está robando la democracia, un prieta las filas para defender la democracia".

Sintonía de la sección

Mención aparte merece la sintonía de #OrganizandoLaResistencia. Rosa Díez ha explicado que "me la mandó un amigo al que le pedí ayuda y es profesor de música". Se trata de una banda de rock alternativa sueca llamada Kent que se disolvió. La canción, Då Som Nu För Alltid, habla "de organizar la existencia, entonces, como ahora y para siempre".