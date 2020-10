Villarejo en Kitchen: "El PSOE me ha hecho ganar pasta y el PP nada más que me ha dado por culo"

El sumario del caso de la operación Kitchen, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge conversaciones transcritas del comisario José Villarejo con políticos, policías, empresarios o periodistas. En una de esas charlas mantenida el 6 de julio de 2017, apenas 4 meses antes de su detención, Villarejo recuerda los resultados dispares obtenidos después de trabajar para los Gobiernos del PSOE y del PP.

Durante la conversación, uno de sus interlocutores dice al comisario que él era "muy del PSOE también". A continuación, Villarejo respondía con rotundidad: Eh... una polla. . ya era... yo... era independiente, de verdad... lo que si es cierto es que mi experiencia con el PSOE es mucho mejor que con el PP... sin duda... o sea, a mi el PSOE me ha hecho ganar pasta, me ha dado honores, me ha hecho no se qué y tal y el PP nada más que me ha dado por culo...".

Después, Villarejo añadía: "Y mi desgracia es que mi corazoncito no está en la izquierda... esa es, digo, mi desgracia... eh, porque... me cago en la puta, en el dos mil nueve, si no llega a ser porque un gilipollas que se llama Villarejo escondió cien cajas de la Gürtel a ver, a ver...". "A ver qué pasa... se hubiera acabado... se hubiera acabado todo el partido (en referencia al PP)...", aseguraba.

Posteriormente, Villarejo aludía a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal en estos términos: "Y María Dolores... y María Dolores sabe que gran parte de las hostias que me dan a mi es porque están obsesionados totalmente que yo he sido el que le he protegido a ella y al marido (Ignacio López del Hierro)... y el Polla no ha repartido conmigo nunca nada, el hijo puta.. o sea... nunca...".

Fuentes del caso consultadas por este diario destacan que Villarejo "ha realizado más trabajos para los Gobiernos del PSOE que para los del PP". Sin embargo, lamentan que "la Fiscalía Anticorrupción sólo ha investigado en la causa la etapa en la que trabajó para el PP, sin pedir imputaciones de dirigentes socialistas y sin investigar los trabajos que realizó para el PSOE".

Los "honores" con el PSOE de Zapatero y Rubalcaba

José Villarejo fue ascendido a comisario en diciembre de 2010 con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. De hecho, el Ejecutivo socialista le concedió una medalla al mérito policial

El pasado 9 de mayo, el propio Villarejo distribuía una foto de su condecoración con un escrito en el que aseguraba lo siguiente: "Me parece oportuno, para ir refrescando su memoria, sacar a la palestra esta foto de 2009, con motivo de la concesión de la medalla roja por haber arriesgado mi vida por la seguridad de todos".

"Aparecen en ella, de izquierda a derecha, el comisario Enrique García Castaño, comisario José Luis Olivera, comisario Carlos Rubio, comisario Enrique de Federico, comisario Agustín Linares, comisario Pedro Díaz Pintado, DAO Miguel Ángel Fernández Chico, comisario José Villarejo, Comisario Juan Antonio González, comisario general de Información Miguel Valverde, comisario Carlos Salamanca… ¡Entonces era de los suyos! Si me acusan ahora de conductas de hace veinte años, ¿cómo esperan mis verdugos librarse ellos cuando su pasado ignominioso se descubra y les alcance?", concluía.

El comisario José Villarejo tras recibir la medalla del Cruz al mérito policial con distintivo rojo en el 2009.

Las "misiones secretas" para el PSOE de Felipe González

En julio de 2019, Villarejo remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, un escrito en el que recordaba las misiones secretas como agente encubierto para el PSOE de Felipe González.

Villarejo enumera las "misiones" secretas que habría realizado para el Gobierno socialista de Felipe González, que permaneció en el poder entre 1982 y 1996: "Negarán por tanto que organicé en Uruguay una estructura para suministros de bebidas a los restaurantes de ETA, en la década de los 80, por petición del PSOE y que capté a técnicos de Telefónica de Cuba para obtener las conversaciones de los etarras, todo ello, aunque estaba excedente y no tenía ningún vínculo oficial".

"Negarán todos los trabajos que hice tanto en Sudamérica, como en Francia e incluso en España, interviniendo comunicaciones que, de no haberse conocido, hubieran provocado numerosos atentados y que por esos trabajos, estando excedente y sin compensación de ningún tipo, me pidieron en 1993 volver a constar como miembro activo de la Policía, sólo a efectos operativos y prácticos para validar mis informes", afirma el comisario encarcelado.