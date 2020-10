Preocupante lapsus de memoria de Almudena Grandes

El Mundo

"La consultora de Podemos troceó pagos para burlar a Antiblanqueo". Dice Rosell que "la trama", esta sí, no la que se inventó Iglesias antes de las cloacas, "constituye un escándalo que apunta a una caja B en la dirección" del partido de Iglesias. "Dado que éste no solo es el secretario general de Podemos sino el vicepresidente del Gobierno y dado que el propio Sánchez no ha dudado en respaldar a su socio de coalición, hay que subrayar que la gravedad de las acusaciones erosionan la reputación del Ejecutivo". ¿Qué reputación? El gobierno de Sánchez no tiene ninguna reputación y maldita la falta que le hace. Tiene el poder, tiene la justicia que hará caso omiso de la corrupción podemita, tiene los medios de comunicación, tiene el BOE, tiene la llave de la caja. ¿Para qué carajo necesita reputación?

Federico Jiménez Losantos hace un repaso a las "vilezas del PP" por la "puñalada trapera a Díaz Ayuso". "¿A quién se le ocurre pelearse con Illa, por hacer lo que una semana antes dijo Sánchez que jamás haría: usurpar las funciones de la Comunidad? Son ganas de bronca que es lo que menos nos conviene para hacer la digestión. Son muchos años viendo funcionar esa máquina de vilezas como para no saber dos cosas: que no se activa si Génova 13 no quiere y que siempre perjudica al partido y favorece al PSOE". Últimamente todo favorece al PSOE y el PP no da una.

Raúl del Pozo pregunta a los dos bandos de la trifulca de Madrid. En Sol le dicen que Madrid "lo tenía todo preparado" para controlar al bicho. "Pero Pedro Sánchez ha decido abrir zonas restringidas para contagiar a todo Madrid. Ha sembrado el caos porque nadie sabe lo que tiene que hacer. Hunde la economía y pretende culpar a Isabel Díaz Ayuso del caos y la pobreza. Pero no lo va a conseguir porque ella es más superviviente que él". Conociendo al personaje lo mismo vio que Díaz Ayuso estaba a punto de contener el brote y decidió que eso no podía ser, que había que extender el virus para cargarse a Madrid y los madrileños. Sánchez no tiene límites, eso lo sabemos todos. Se lo corroboran a Raúl en Moncloa. El asalto a Madrid "ha sido un jaque pastor: divide al gobierno de la Comunidad y hay dimisiones; divide a Pablo Casado y todos hacen lo correcto, que consiste en hacer retroceder al virus". Vamos, que su interés era simplemente hacer daño al PP.

El País

El País se dedica a meter cizaña. "Ciudadanos se alinea con el Gobierno en el cierre de Madrid". "Aguado contradice a Ayuso y señala que las medidas salvan vidas". A Aguado se le ve el plumero claramente. Le han prometido la presidencia de Madrid en una moción de censura y es una tentación demasiado golosa. "La batalla es pública y descarnada". Ciudadanos está muerto. Si al final echan a Ayuso, no controlan el virus y la economía se hunde les vamos a correr a gorrazos.

La columna de Almudena Grandes me llena de preocupación por su salud mental. Dice que el contagio de Trump es "justicia poética", hasta ahí nada sorprendente, es de sobra conocida la mala baba de esta mujer. Pero concluye la columna afirmando que "el coronavirus no tiene corazón, ni pensamiento, lo sé. No se expande por venganza entre quienes lo desafían, y minimizan sus efectos, y ningunean el conocimiento científico. Pero si yo fuera Isabel Díaz Ayuso, estaría preocupada". Pero Almudena, Díaz Ayuso ya pasó el coronavirus, ¿lo has olvidado? Yo me pasaría por el neurólogo, seguro que tienes sanidad privada y esos fallos de memoria a tu edad…

ABC

Típica encuesta de los lunes. "Vox remonta frente a un PP que cae 18 escaños desde julio. El PSOE se mantiene, mientras Podemos y Cs mejoran de forma discreta". Dice el editorial, por enésima vez, que "la división de la derecha limita seriamente su proyección en el Congreso" y que "es necesaria la articulación de un proyecto definitivo de centro derecha, porque mientas se mantenga la competición en ese espectro ideológico, Pedro Sánchez seguirá sumando mayorías". Parece que ABC no tiene en cuenta que ahora no se sabe muy bien en qué lado del espectro está Ciudadanos. Y explica que el PSOE aguante pese a la nefasta gestión de la pandemia y el declive económico en "la política de subvenciones y ayudas sociales, unida a la tendencia del ciudadano a refugiarse en el Estado en tiempos difíciles". Pues Rajoy ganó las elecciones en 2011 precisamente por la crisis de 2008, no se refugiaron en Zapatero. Yo ahí lo dejo.

Juan Manuel de Prada constata que a los "resentidos" de la izquierda "les importa un bledo que la plaga se extienda o que Madrid reviente económicamente con tal de que la odiada Isabel Díaz Ayuso sea derrocada". Pero que se aten bien los machos, porque como dice Isabel San Sebastián a Sánchez e Iglesias "les preocupa más matar a la Comunidad de Madrid que preservar el bienestar de sus gobernados". "Quieren hundir la economía de la región. No se dan cuenta, o acaso sí, de que junto a la capital matan al resto de España". Que gestionen ellos la miseria.

La Razón

"El independentismo se estanca: repetiría el 47,7% del voto". "Cs pierde 20 escaños". Pero vamos a Madrid, que Cataluña ya no interesa a nadie. Dice Francisco Marhuenda que lo que más "sorprende en la imposición de las medidas contra Madrid es la desproporción. Se ha aplicado una solución autoritaria de brocha gorda que espero que el ministerio aplique a partir de ahora, suponiendo que se atreva, a las comunidades gobernadas por socialistas o nacionalistas". Ya sabe él que no. "¿Por qué esa prisa de Illa y Simón contra Ayuso y su gobierno?". Pues lo dicho, crece la sospecha de que las medidas de Ayuso estaban funcionando y no lo podían permitir. Decidieron que era mejor extender el virus no fuera a ser que Ayuso se apuntara un tanto. Total, ya se cargaron a miles de personas al no tomar medidas antes del 8-M, qué importan unos cuantos más.

Carmen Morodo contradice a Marhuenda y se une a la jauría contra Ayuso y acusa a Casado de construir un "ejército que arropase a la presidenta de Madrid". Es lo que tiene estar todo el día sentada con Ferreras, que uno se inventa la realidad sin despeinarse.