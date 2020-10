Casado, sobre la moción de censura: "Si tuviéramos los votos, yo la hubiera presentado"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha explicado en una entrevista en Es La Mañana de Federico que "si tuviéramos los votos" para poder acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez, él hubiera presentado una moción de censura, tal y como ha hecho Vox. "Si hubiera una mayoría alternativa en el Congreso, la hubiera presentado. Pero no sumamos", ha lamentado el presidente popular que ha insistido en que no van a apoyar la iniciativa de los de Santiago Abascal. Eso sí, todavía no ha aclarado si optarán por el no o por la abstención en su voto.

Casado también se ha referido a la situación en la Comunidad de Madrid: "No va a haber ni adelanto electoral anticipado ni moción de censura", ha sentenciado. "Hay un gobierno serio que va cumplir con el mandato de las urnas", ha añadido, mostrando su confianza en Ciudadanos.

Según el líder del PP, "tanto Ignacio Aguado como Isabel Díaz Ayuso tienen, ahora, los mismos principios de política: bajar impuestos, favorecer la libertad educativa....". "El compromiso que tenemos, tanto Inés Arrimadas como yo, como presidentes nacionales de estos dos partidos, es firme. Y ese compromiso lo hemos hablado muchas veces. Nadie más nos puede presionar", ha añadido explicando que "si hubiera una moción en la que hubiera tránsfugas, la nueva ley antitransfugismo no validaría sus votos". "Los madrileños tienen que saber que aquí hay un gobierno serio", ha dicho el líder del PP.

"No han conseguido ganar y pretenden tumbar a Ayuso"

Tras ello, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque se está "retratando": "Lo que han hecho es atacar a la Comunidad de Madrid". "No la han conseguido ganar y ahora pretenden tumbar el Gobierno de Ayuso", legítimamente formado. "Pretenden entrar como elefante en cacharrería cuando las cosas van mejor", ha lamentado el líder popular.

El presidente del PP se ha referido también a la gestión del Ejecutivo al inicio de la pandemia. "Se fueron a la mesa a pactar con Torra", ha dicho en referencia a la negociación del Ejecutivo con los separatistas. Por ello, los populares han pedido la creación de una comisión de investigación para aclarar lo sucedido porque el Gobierno parece que quiere "investigar lo que paso hace 80 años y no lo que pasó hace 80 días".

El CGPJ

El presidente del PP también ha explicado por qué se niega a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE. "Yo le dije muy claramente a Sánchez que si quería renovar el CGPJ, tenía que cumplir dos requisitos: despolitización del proceso y que Podemos no tuviera nada que ver".

Casado ha explicado las razones para no negociar "nada" con el partido morado: "En agosto, les imputaron, el rey Juan Carlos se fue de España y ellos plantearon el ataque a la monarquía como una reforma de la Constitución sin pasar por las Cortes". "¿Que el PSOE rectifica, quiere despolitizar la justicia y saca a Podemos de este proceso? Nos sentaremos a hablar; mientras tanto, no", ha sentenciado.

Achaca las malas encuestas a Kitchen

El presidente popular también se ha referido en esRadio a la última encuesta publicada por ABC en la que el PP pierde 18 representantes. Según Casado, "esa encuesta coincide con el caso Kitchen, y yo lo que estoy diciendo es que nada tiene que ver esta dirección nacional con este caso".

Desde el PP descartan que esta caída en las encuestas se deba al cese de su exportavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Sobre ella, Casado ha explicado que su "desencuentro fue sobre dos posiciones". Una, el Rey: "Hoy, más que nunca, reivindico el legado de la Transición y de la monarquía".

Y la otra razón fue que "no estábamos de acuerdo en que yo tuviera que aceptar un Gobierno de concentración de Pedro Sánchez en el que yo fuera vicepresidente". "Yo no quiero ser vicepresidente de semejante político", ha añadido un Casado que ha terminado su entrevista asegurando que "este Gobierno que todos veis con larga vida va a durar mucho menos de lo que piensan algunos. Y si no, al tiempo".