Colau y Aragonès boicotean la visita del Rey a Barcelona y los CDR anuncian protestas callejeras

Pere Aragonès, a quien los medios nacionalistas definen como "vicepresidente de la Generalidad en funciones de presidente" y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han anunciado que no asistirán a la entrega de premios de la "Barcelona New Economy Week", un acto organizado por el Consorcio de la Zona Franca de la capital catalana.

Tales premios serán el escenario de la rectificación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la presencia del monarca en Cataluña, a quien se impidió hace una semana presidir el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces de la Escuela Judicial de Barcelona. Según la teoría del Gobierno, aquella visita era inconveniente por la proximidad con el tercer aniversario del referéndum ilegal y la inminencia de la inhabilitación de Torra. Superados esos "escollos", el Ejecutivo entiende que la presencia del Rey en Cataluña ya no afecta a la "convivencia".

No son de la misma opinión Aragonès y Colau. El primero no quiere dejarse ver en un acto con el Rey para no dar munición a Junts per Catalunya ni argumentos a quienes acusan a ERC de aprovecharse de la inhabilitación de Torra mientras que la alcaldesa alega que plantará al Rey "hasta que la Casa Real no dé las explicaciones que tiene que dar" sobre Juan Carlos I.

Por su parte, los Comités de Defensa de la República (CDR) han anunciado protestas callejeras para recibir al Rey, a quien se refieren como "el caudillo del régimen del 78". El pasado jueves, en coincidencia con el 1-O, los CDR protagonizaron graves incidentes en Barcelona y Gerona, con enfrentamientos con la policía regional que se saldaron con varios agentes heridos y once detenidos. Y este fin de semana instalaron guillotinas de cartón con cabezas de cerdo a los pies a modo de simbólica ejecución del monarca.