Descuelgan un mural en Cataluña que comparaba la actuación policial del 1-O con el bombardeo de Guernica

Un grupo de ciudadanos pertenecientes a una entidad que se hace llamar Unión de Brigadas retiró anoche en Moyá (Barcelona) una gran pancarta mural inspirada en el Guernica de Picasso y que pretendía denunciar la actuación policial durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En la pancarta se habían dibujado unos policías "picassianos" porra en ristre y un ciudadano con un disparo en la cabeza. El cuadro es obra del ilustrador Eduard Altarriba, que lo hizo por encargo de la sección local de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para conmemorar el tercer aniversario del golpe de Estado separatista.

Los miembros de la Unión de Brigadas han reivindicado su acción a través de las redes sociales y han emitido un mensaje en el que acusan a la ANC de no tener vergüenza ni dignidad por el dibujo del hombre con el disparo en la cabeza. "Ya tenemos la pancarta en nuestro poder. Hoy mismo será 'reciclada'. Abajo a la izquierda se puede ver un ciudadano con un disparo en la cabeza. No tenéis vergüenza ni dignidad. Nuestra policía no asesina a nadie. Ya podéis denunciarnos", reza el mensaje de Twitter que se acompaña con dos imágenes del mural, la segunda ya retirado y en el suelo.