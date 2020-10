Casado exige a Sánchez el "cese inmediato" de Iglesias

Tras conocer que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado al Tribunal Supremo la imputación de Pablo Iglesias por presuntos delitos de revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos en el marco del caso Dina, desde el Partido Popular han salido en tromba a pedir a Pedro Sánchez el "cese inmediato" de su vicepresidente segundo del Gobierno.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado en Twitter que Pablo Iglesias "debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura" contra Mariano Rajoy.

Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias.

Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias.

La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura.

El portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez Almeida, ha insistido en que si el propio Iglesias "no dimite", Pedro Sánchez "le tiene que cesar". "Lo que no puede pretender Pedro Sánchez es pedirle a los demás lo que no se aplica a él mismo", ha sentenciado el alcalde de Madrid que ha añadido que el PP "no lanzará a la jauría como hacía Podemos", pero ha remarcado que la dimisión de Iglesias es "obligatoria" por "coherencia".

Tras ello, ha hecho público un escrito en Twitter con una imagen de los estatutos de Podemos:

El responsable de Justicia e Interior del PP, Enrique López, también ha comparecido para insistir en la "gravedad" de la investigación contra el líder de Podemos. "Ha sido un engaño a la Justicia, esto en un cargo público es gravísimo y denota una falta de respeto al poder judicial", ha explicado López que ha destacado que si no fuera por el aforamiento, "Iglesias estaría ya imputado". Por ello, los populares piden su dimisión.

"Tic, Tac..."

También el número dos del PP, Teodoro García Egea, añade en la misma red social que "si Pedro Sánchez no le cesa hoy mismo, la sombra de la corrupción afectará a todo su Gobierno", recordando unas palabras del propio presidente del Gobierno en las que se preguntaba si se debía permitir "el gobierno de un partido imputado".

Si Pedro Sánchez no le cesa hoy mismo, la sombra de la corrupción afectará a todo su Gobierno.

Y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha tirado de hemeroteca para pedir el cese de Iglesias. Para ello, ha recordado la advertencia que hacía el secretario general de Podemos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ante los presuntos casos de corrupción: "Tic, tac, tic, tac...", decía entonces el vicepresidente segundo.