Álvarez de Toledo: "Es inconcebible que una persona de la catadura moral de Iglesias esté en el Gobierno"

Cayetana Álvarez de Toledo ha respondido en una entrevista en Es La Mañana de Federico al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que este jueves por la mañana aseguraba en una entrevista en RAC1 que ve "absolutamente imposible" que el Tribunal Supremo le impute por el caso Dina, porque además "sería inconcebible que en una democracia europea ocurriera algo así".

"Lo que es inconcebible es que una persona de la catadura moral de Pablo Iglesias esté en el Gobierno", ha sentenciado la diputada del PP. "Su destitución es una obligación ética, y Sánchez tiene que elegir entre Iglesias y España", ha explicado Álvarez de Toledo que ha calificado al vicepresidente segundo como "el gran burro de Troya de la democracia" y "un gran impostor".

Iniciativa de Libres e Iguales

Álvarez de Toledo también ha anunciado en esRadio que desde la plataforma Libres e Iguales han puesto en marcha una iniciativa, de la que se conocerán más detalles este fin de semana, para "unir a voces de todos los ámbitos ideológicos intentando movilizar a la población" para luchar "contra la desidia y para defender al Rey Felipe VI".

Y tres años después, la exportavoz del PP ha recordado en Es La Mañana de Federico la manifestación que se celebró en Barcelona el 8 de octubre de 2017 organizada por Sociedad Civil Catalana a la que Álvarez de Toledo acudió acompañada por Mario Vargas Llosa.

"Fue el momento más importante de los últimos 40 años. Una nación cívica se levantó contra la deslealtad del nacionalismo y contra la apatía del Gobierno central" con dos "referentes": Felipe VI y Vargas Llosa.

"¿Qué ha pasado desde entonces?", se ha preguntado la diputada del PP. "El PSOE ha traicionado el mandato moral y ha hecho lo contrario que había que hacer: blanquear al golpismo, otorgarles el derecho a decidir de lo que es razonable. Eso se vio con la formación del gobierno, se está viendo con la negociación de presupuestos y con el veto de la presencia del Rey en Cataluña. Sánchez se ha colocado contra el mandato moral y de la nación". Ahora, ha explicado, "el debate no es monarquía o república, es democracia sí o no. Es Constitución sí o no".

Su destitución y la moción de Vox

En otro momento de la entrevista, la exportavoz del PP se ha referido a uno de los motivos que este lunes dio Pablo Casado en esRadio para su destitución. Consideró el líder del PP que la petición de disculpas a Juan Carlos I de Álvarez de Toledo "no fue pertinente". "Me sorprendió, es un pretexto. De todos los motivos que se han barajado sobre mi destitución es el más fantasioso de todos", ha explicado ella.

Y sobre la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, Álvarez de Toledo ha vuelto a defender la abstención y ha añadido que "considera que es una oportunidad para quien vaya a tomar la palabra del PP para hacer un discurso político y explicar por qué el PP es la alternativa".