Ayuso pide al Gobierno consensuar lo antes posible "medidas sensatas, justas y ponderadas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este jueves tras conocerse que el TSJM había tumbado las restricciones en la región impuestas por el Gobierno al "afectar derechos fundamentales".

Aunque ha celebrado la decisión judicial, Díaz Ayuso ha explicado que ahora lo que hay que hacer es "retomar el diálogo" y "sentarse con el Gobierno" para "consensuar lo antes posible, entre esta noche y mañana, unas medidas sensatas, justas y ponderadas". "Pedimos hacer las cosas con el tiempo y la prudencia que nos han negado, creando un caos normativo en el que nadie sabe ya a qué atenerse", ha sentenciado.

La presidenta de la CAM ha recordado que en su último encuentro de la semana pasada, Pedro Sánchez se comprometió a ayudar y no imponer, "y luego no cumplió". Espera Ayuso que esto no vuelva a suceder.

"Los comercios, las familias, los autónomos no entienden las normas", ha explicado y , por ello, piden medidas "sensatas" y que "no paguen justos por pecadores", porque "mientras hay bares cerrados, hay fiestas privadas sin responsabilidad hundiendo a la hostelería madrileña". "Que Madrid conviva y la economía no se hunda", ha reflexionado pidiendo que se permitan medidas como "llevar los test de antígenos a las farmacias de toda la CAM". En resumen, "seguir adelante con nuestras medidas que eran acertadas".

"No salir de Madrid"

Además, Díaz Ayuso ha anunciado que su Ejecutivo va a retirar las medidas cautelares que había pedido ante la Audiencia Nacional contra las restricciones decretadas por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de "evitar más confusión todavía a la ciudadanía".

La presidenta regional también ha pedido a los madrileños nuevamente "no salir de Madrid" y cumplir con todas las medidas de seguridad sanitarias "ahora que hay un puente", en referencia al 12 de octubre.

Díaz Ayuso también ha explicado la situación en la que se encuentra la región: "El índice de contagio en la capital está ya en 465, por debajo de la orden del Gobierno, y en 507 de media en la comunidad. Baja la presión hospitalaria y las llamadas al 112, aunque las cifras nos parecen muy preocupantes porque este miércoles fallecieron en Madrid 37 personas", ha alertado la presidenta regional que ha avisado: "No podemos confiarnos porque el virus sigue ahí y puede propagarse de nuevo".

La presidenta de Madrid que finalizaba su comparecencia mandando un mensaje de esperanza a los madrileños: "Dar las gracias por su paciencia. Va a haber secuelas sanitarias, económicas, sociales...pero gracias a los españoles en Madrid saldremos adelante. Reactivaremos muy pronto Madrid y lo haremos juntos".