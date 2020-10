Rosa Díez ha valorado en Es la Mañana de Federico en su sección #OrganizandoLaResistencia la actuación de Pedro Sánchez después de que el TSJM haya tumbado sus restricciones en la Comunidad de Madrid. Según Díaz, "estamos en manos de un psicópata definido por la triada oscura".

Una triada compuesta por tres rasgos fundamentales. En primer lugar "no tiene empatía ni remordimientos y para los que la moral y las normas éticas son totalmente diferentes". La segunda característica es "su maquiavelismo, es un cínico que adopta estrategias cuyo único fin es beneficiar sus propios intereses". En tercer lugar se encuentra "el narcisismo, que define al vanidoso que fantasea con un poder ilimitado y cree merecer un estatus superior".

Estos rasgos de la triada oscura se demuestran en Pedro Sánchez "en los hechos que realiza desde que llegó a la secretaria general del PSOE". El anuncio de Sánchez de convocar un Consejo de Ministros extraordinario tras el revés judicial es la "forma de actuar de un caudillo". Una decisión "tomada desde la soberbia y la venganza contra los jueces y los madrileños" ya que "esta decisión es contra Ayuso pero sobre todo es contra los madrileños porque los odia por no votarle a él".

Esta amenaza de un nuevo estado de alarma es porque "echa de menos el absolutismo con el que gobernaba durante el estado de alarma" ya que Sánchez "no toma las decisiones pensando en el interés general sino en sí mismo". En este sentido, "no toma las decisiones para proteger a los madrileños sino para que se note quién manda porque no puede soportar que haya un juez por encima de él".

El admirador de Goebbels

Rosa Díez ha subrayado que Sánchez, "como admirador de Goebbels", ha sustituido "la democracia por la propaganda" y lo que ha hecho es "tapar un escándalo con otro escándalo, así hemos dejado de hablar de Iglesias y su imputación".

Denunciar a Europa

Rosa Díez ha animado a los oyentes a escribir a las instituciones europeas ya que están abiertas para que "conozcan la calaña de los tipos que gobiernan España". Y para que no sea algo abstracto ha animado a mandar la denuncia del juez García Castellón ante el CGPJ por la campaña de desprestigio del Gobierno tras pedir imputar a Iglesias.

"Hay que mandar esa denuncia a la Presidencia del Parlamento Europeo, a la Presidencia de la Comisión y a la Defensora del Pueblo europeo" ya que "antes ETA asesinaba a los jueces, ahora el Gobierno mata civilmente a los que se enfrentan a ellos". A continuación, las direcciones a las que pueden escribir: