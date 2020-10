"Nos preside un loco furioso, psicópata de libro, matón de colegio, fanfarrón abusador"

El Mundo

"Los expertos denuncian el socavamiento de la Corona desde el Gobierno". Dice el editorial que "hoy celebramos la Fiesta Nacional más triste en décadas". No solo por la pandemia que nos asola, que no es poco, sino por la "celebración deslucida que simboliza bien la nave sin timón que es ahora mismo España". "Porque no se puede pasar por alto que a este 12 de Octubre se llega en un estado de quiebra política preocupante. La falta de lealtad institucional que está demostrando Moncloa, la campaña de desprestigio contra todos los poderes del Estado protagonizada por uno de los partidos que conforman el Ejecutivo, incluido un pilar tan básico como la Justicia, y los inadmisibles ataques sin tregua a la Corona causan un daño irreparable tanto a la convivencia ciudadana como al sistema democrático". Más que una fiesta parece un funeral.

Nuestros gobernantes "han decidido dinamitar el sistema y las instituciones, lo que pasa por intentar acabar con la Corona. Por eso es tan pertinente el grito de '¡viva al Rey!', que es un ¡viva a la libertad!, impulsado en la campaña presentada ayer por la plataforma Libres e Iguales. Casi 200 personalidades de distintos ámbitos e ideologías se sumaron a la iniciativa, pero no participó nadie del Gobierno. Qué cabía esperar".

Federico Jiménez Losantos culpa de esta desastrosa situación al Gobierno presidido por un "golpista furioso". "La diferencia entre Iglesias y Sánchez es que el falso denunciante, con agravante de género, es un golpista-leninista, es decir, metódico y sin pausas, capaz de evitar las prisas cuando su temperamento no lo traiciona; en cambio, Sánchez es un psicópata de libro, con las tres características de la triada oscura que Rosa Díez resumía muy bien: falta total de empatía ante el dolor ajeno; maquiavelismo manipulador y narcisismo exacerbado. Pero le falla ese carácter de matón de colegio, de fanfarrón abusador".

Tras la bofetada del TSJM se quitó el traje de presidente y se puso el de tirano dictador, y decidió "tomar Madrid por las malas ya que no le vota por las buenas". "Nos preside un loco furioso". "Tendrán que hacer horas extras los jueces garzones y los fiscales navajos para impedir que el Consejo de Ministros que aprobó tan escandaloso delito, coceando a Madrid para vengarse de sus jueces, acabe en la cárcel". Ojalá.

También Anson se ha percatado. "No son razones sanitarias las que han sometido a Madrid al estado de alarma y al confinamiento. Ni siquiera políticas. Son personales. Pedro Sánchez ha querido demostrar que aquí quien manda es él". Por encima de la ley, por encima del Rey, por encima de los ciudadanos, como una apisonadora. Esto acabará mal.

Mientras, en Navarra crecen los contagios "ante el absoluto cruce de brazos de Moncloa, lo que vuelve a poner en evidencia hasta qué punto su abusiva y arbitraria intervención en Madrid solo ha obedecido a una represalia y a una cruzada contra el Gobierno popular de Ayuso. El Gobierno está paralizado porque en Navarra los socialistas dependen de los nacionalistas e incluso de Bildu. Tampoco se atreve Sánchez a mover un dedo en Cataluña, con una situación cada vez más descontrolada. Hoy los madrileños saben que para Moncloa son rehenes y no españoles de primera". Hoy los madrileños saben que son los maltratados por el gobierno socialcomunista lleno de sinvergüenzas que encima se han ido de puente.

El País

"El bloqueo en la UE amenaza con atrasar los fondos hasta finales de 2021". "El Consejo y el Parlamento europeos chocan por la vigilancia del Estado de derecho". Puf, pues en España no hay Estado de derecho. Como no vigilen bien a Sánchez e Iglesias estos elementos se quedan con la pasta.

"El Rey reúne a los partidos para celebrar la Fiesta Nacional en un clima de máxima tensión política". Y corre a socorrer al Gobierno tras descubrirse que utilizó datos falsos para tomar Madrid. "El PP manipula informes de la Moncloa para culpar a Sánchez de la pandemia". Para eso no hace falta manipular nada, ya todo el mundo sabe que Sánchez es culpable, pese a los intentos patéticos de sus voceros mediáticos.

Carlos Cué nos cuenta cómo se fraguó la intervención de Madrid. "Varios ministros y miembros del Ejecutivo consultados asumen que el debate interno y la preocupación es creciente" tras el ataque y asedio a Madrid. Ayuso es "una bomba de relojería política que puede estallar en cualquier momento. Y el Gobierno no tiene buenos instrumentos para controlarla". "Ni jurídicos ni políticos", dice. Cué, no nos hagas reír, el Gobierno ha demostrado en varias ocasiones, la última en Madrid, que se pasa la justicia por el forro.

"Varios ministros temen que Ayuso utilice el estado de alarma para eludir su responsabilidad y culpar al Ejecutivo de todo lo que pase. Incluida la crisis económica que se avecina en Madrid". Hombre, con el ataque de rabia Sánchez perdió el control de sus nervios. Todo lo que pase en Madrid a partir de ahora será responsabilidad del Gobierno de este psicópata.

"El riesgo de que Ayuso la agrave aún más con una convocatoria electoral contra Sánchez" inquieta en algunos sectores. Otros están mucho menos inquietos. Creen que es imposible que Pablo Casado permita a Ayuso ir a elecciones porque serían unos comicios "contra Ciudadanos". Pues Casado se convertirá en el cómplice de Sánchez. Él verá.

ABC

ABC entrevista a Margarita Robles por la Fiesta Nacional. "La Monarquía parlamentaria es una pieza esencial en el pacto constitucional". Que se lo diga al Gobierno del que forma parte.

Editorial sobre el golpe de Estado en Madrid. "No deja de tener cierto descaro que sea el propio Ministerio de Sanidad quien, al imponer el estado de alarma para la Comunidad de Madrid durante dos semanas, admita sin sonrojo que lo hizo con datos desactualizados del pasado 4 de octubre y sin tener en cuenta la evolución razonablemente favorable de la pandemia en la capital, mientras ni siquiera sopesa como mera teoría la posibilidad de aprobar un decreto idéntico para Navarra o para Cataluña, donde los brotes están incontrolados". La sorpresa sería que este Gobierno se sonrojara por algo. Su falta de pudor es inaudita.

"Madrid siempre fue pieza de caza mayor para Sánchez, y después de 25 años sin que el PSOE gobierne la comunidad porque las urnas siempre se lo han negado, la Moncloa ha convertido en una necesidad táctica tumbar a la desesperada al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso". Derrocar el gobierno de Madrid por las bravas, lo que él y su socio podemita achacaban al PP. Cierto, lo que dice Iglesias, ellos sí se atreven a dar un golpe de Estado.

Isabel San Sebastián dice que "no existe en Europa ni probablemente en el mundo otro caso como el de este líder empeñado en destruir el centro neurálgico político y económico de su propia nación. Lo que impuso el jefe del Ejecutivo a los madrileños fue un atropello, una arbitrariedad, un abuso sin más justificación que su afán por vencer la resistencia de una región que se niega a dejarse gobernar por la izquierda con una obstinación intolerable para ese ególatra narcisista, débil con el fuerte y fuerte con el débil cuya obsesión es el poder".

"Sánchez no dictó su condena para doblegar al coronavirus, sino a Isabel Díaz Ayuso. No le acuciaba la preocupación por nuestra salud, sino la ira desatada en su ego elefantiásico por esa sentencia del TSJM. No le movía la defensa del interés general, sino la soberbia de la que hace gala con creciente descaro". "Esta vez ha llegado tan lejos el despotismo, tan grosera ha sido la agresión a una comunidad cuyo pecado es votar al centro-derecha, que ésta se ha revuelto y ha plantado cara, con el consiguiente choque entre administraciones. Y eso se paga". A ver si es verdad. El día que este gobierno caiga descorchamos champán.

La Razón

"El pulso con Sánchez dispara a Ayuso", según una encuesta. Dice el editorial que "la izquierda ha decidido hace tiempo poner toda la carne en el asador en su empeño por desalojar al PP de la Comunidad de Madrid", incluso tomarla por la fuerza bruto, llenar de policías calles y carreteras, helicópteros sobre el cielo de Madrid. Le ha faltado bombardearnos. "El comportamiento de Sánchez, Iglesias y compañía" roza lo "obsesivo". "La desenfrenada, casi colérica, reacción del presidente" al fallo del TSJM, "el autoritario estado de alarma sin atender" a los datos dejó meridianamente claro que "la política trascendía a la salud".

Por eso La Razón ha sondeado a la opinión publica. El resultado es que "los madrileños repudian las arbitrariedades que juegan con su bienestar y aprecian el compromiso y la resistencia de Ayuso". Vamos, que le ha salido el tiro por la culata al demente de Moncloa.

Paloma Pedrero comenta lo que hemos vivido los madrileños este fin de semana. "Este fin de semana la gente de Madrid se tiró a la calle como si no hubiera un mañana", todo abarrotado, calles llenas, bares llenos, niños, abuelos… "Los madrileños no se fueron de puente, pero expresaron su hastío lanzándose a la calle. Hartura de epidemia y gobernantes ineptos". "A mí me parecía leer en la mente de mis conciudadanos: dejémosnos llevar por el instinto, por la experiencia, por el sentido común. ¡Y los del poder y sus voceros a su puñetera casa!". Que Sánchez saque sus sucias manos de Madrid.