"El dominio de la izquierda extremista y fanatizada" está "a la vuelta de la esquina"

El Mundo

"Bankinter expulsa a Neurona por la sospecha de blanqueo". "Cierra las cuentas a la consultora chavista contratada por Podemos y se niega a tenerla como cliente. La Seguridad Social informa al juez de que la filial española no tiene trabajadores dados de alta". Como no saquemos a Podemos del Gobierno, y a ser posible de España, nos vamos al carajo.

"El Rey exhibe firmeza y neutralidad en plena división política". Lo que exhibe es una paciencia del santo Job.

Dice Eduardo Álvarez que "lo que confirma esta Fiesta Nacional es que la situación ya no se sostiene más. Si Podemos pensaba que su arremetida contra la Monarquía iba a precipitar su caída como fruta madura, es que estos profesores de Ciencia Política eran menos listos de lo que se creía. Lo que se están cargando es el Gobierno, que sufre una erosión galopante". Pedro se ha pasado de frenada, demasiados frentes a la vez.

"Lo que está haciendo con el Rey Iglesias es pésimo para la imagen de estabilidad de España, pero también estúpidamente suicida. Que no tengan tanta prisa ansiosa por verla caer, que caerán ellos antes", dice con un optimismo que no se corresponde mucho con la realidad que estamos viviendo.

El editorial, menos optimista, habla ya de estado fallido. "Todo se está yendo al traste y a una velocidad de vértigo". "Al hecho tan inquietante de que seamos el país con los peores datos por la pandemia del coronavirus —y por desgracia en los puestos de cabeza en todo el mundo en número de muertos, que se dice pronto—, se añade una quiebra política e institucional que nos aleja cada vez más de los estándares de las democracias bien asentadas". Es a lo que nos ha conducido el PSOE con sus malditas alianzas. Si salimos de esta hay que mandar a ese partido al cubo de la basura.

"Moncloa debiera reflexionar sobre la peligrosa deriva a la que nos conducen actuaciones que el grueso de la ciudadanía percibe como una campaña sin tregua para derribar el pacto constitucional". "No pueden seguir jugando Sánchez e Iglesias a este farisaico reparto de papeles en el que el segundo y los suyos atacan sin piedad a la Corona y al resto de las instituciones para que acto seguido el presidente se haga fotos junto al Monarca como si nada, tratando de tutelar sus pasos". Qué tipejo.

Francisco Pascual detecta la "crueldad" de Sánchez. "Sánchez mide su poder por hectáreas, no cede un palmo a sus adversarios y coloniza con trompetería todo lo que le permita asegurar el gobierno, ya sea la Fiscalía o el Consejo de Transparencia. Gana sus pulsos por aplastamiento. Isabel Díaz Ayuso le ha echado uno crecida por el revés que la Justicia había asestado al superado Illa y el presidente le ha arrancado el brazo para exhibirlo como trofeo allende la M-30". Como dice Bustos, el sanchismo es "matonismo sonrosado, un progresismo de tribu y estaca". Y a estacazos deberíamos sacarlos del poder. Se les está yendo la mano.

El País

"Cataluña prepara mas restricciones para prepararse a días difíciles". "Navarra encabeza los contagios pero elude el confinamiento". Pero Illa no impondrá el estado de alarma a Bildu, claro.

"Frialdad entre los líderes políticos en la Fiesta Nacional". Vamos, que ni fiesta ni nacional.

"La fiesta del 12 de octubre, en la que el jefe del Estado reunió este lunes a los partidos bajo un clima de tensión política extrema", dice el editorial. "La creciente crisis institucional oscurece aún más un panorama ya de por sí sombrío". El sombrío periódico del régimen se empeña en culpar a Ayuso, una simple presidenta de una comunidad autónoma, del terrible deterioro en el que nos han sumido Sánchez y sus compinches.

"La actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia supone una grave quiebra de los principios de lealtad institucional. El Gobierno central tiene serias responsabilidades en el fracaso sanitario de Madrid, pero el obstruccionismo de Díaz Ayuso con fines partidistas ha sido una deslealtad política con un duro coste para la salud de los ciudadanos de Madrid y del resto de España. Un nuevo pulso institucional, este, que se suma a las iniciativas anticonstitucionales del independentismo catalán". La payasada esa de comparar a Madrid con los golpistas catalanes socios de Sánchez. Es tan patético que da risa.

"Aunque la crisis institucional ya está prendiendo de una forma muy grave, es posible revertirla. Si el entramado institucional se deteriora, no solo deja de funcionar el Estado, el pilar que sostiene toda la arquitectura de la acción política; debilita también la vida cotidiana de millones de ciudadanos que deben hacer frente a las extraordinarias exigencias de la recuperación". Pues la única forma de revertir la situación es que el Ibex deje de financiar a este panfleto sanchista.

ABC

"El Rey, frente a la crispación". Lo que tiene que aguantar este hombre. "La celebración de la Fiesta Nacional demostró ayer el grave momento de crisis institucional y de fractura social que está asolando a España con una desunión inédita", dice el editorial. La forma de gobernar, o mas bien de mandar, de Sánchez "están generando una conflictividad social innecesaria". "En cualquier caso, fue una sincera demostración de fidelidad al Rey en un momento en el que la Corona está siendo asediada y perseguida desde el propio Consejo de Ministros".

Ignacio Camacho observa que "Iglesias está imponiendo, sin que nadie quiera o sepa ponerle reparos, su sello ideológico, su esencia insurgente y su aspiración rupturista de refundación del Estado mientras el socio mayoritario se entrega a su compulsiva pasión por el mando. El espíritu constitucionalista del sanchismo, si lo hubo alguna vez, se ha ido diluyendo en la comodidad del pacto". Estamos gobernados por un Gabinete de "autoritarismo sectario" que nos va a llevar a la ruina, como poco.

La Razón

"Vivas al Rey y abucheos al gobierno en el 12-O". Dice el editorial que "no se entenderá el porqué del acoso y derribo a la monarquía parlamentaria que se está produciendo bajo un gobierno del PSOE salvo si no se tiene en cuenta la circunstancia de enorme debilidad de Pedro Sánchez". Pues parece disfrutar humillando al Rey, nadie le obliga.

"La situación ha llegado a niveles de perversidad nunca vistos hasta ahora en la política española, como que defender la Corona", sea de fachas. El nivel de porquería a la que ha llegado la política española tiene un origen: la irrupción de Podemos y sus medios de comunicación, y hasta que no acabemos con ellos esto no parará, irá a peor.

Dice Francisco Marhuenda que "estamos inmersos en una crisis múltiple que afecta a las instituciones, la economía y la sanidad". Hay un "terrible frentismo que ha dividido la política y la sociedad en dos frentes antagónicos". El PSOE y Podemos han logrado su objetivo de resucitar la Guerra Civil, de momento sin armas.

"Este 12 de octubre ha reflejado muy bien el mal rollo que existe en la política española". "No hay nada peor que los radicales y los fanáticos que abundan desde el 15-M". Los podemitas son "la nueva casta política" y, de la mano del PSOE, nos llevan a "una sociedad dominada por la izquierda extremista". Y no crean que tardarán mucho, está "a la vuelta de la esquina" a menos que no hagamos algo para impedirlo.