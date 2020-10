El Mundo

"Así se pactó el golpe al CGPJ en plena investigación al vicepresidente". "Sánchez dio la orden 'personal' tras negociarla con Iglesias". Ya ni se molestan en disimular. Como dice Rosell, "máscaras fuera: a por los jueces", para qué disimular si aquí nadie dice ni mu. Es "el paso decisivo para liquidar la independencia judicial y someterla al dictado de la afinidad ideológica gubernamental, tal como han ensayado Polonia y Hungría en Europa y los regímenes peronistas o bolivarianos en América Latina. Si a la Unión Europea ya le preocupaba la gestión sanitaria y económica de la pandemia en España, a esa inquietud deberá sumar la deriva iliberal y el conflicto institucional alentado por la coalición radical de Moncloa". Se trata de un golpe de Estado sanchista, Rosell, no te andes por las ramas.

"La pretensión de usar la mayoría Frankenstein para quitar y poner a los jueces que han de juzgar a los aforados —con la imputación de Iglesias planeando sobre la escena– viola el artículo 122 de la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitución de 1986" . Pero eso a Sánchez se la suda. Para cuando los tribunales se pronuncien, si es que queda alguno para entonces, "él cuenta con haber colocado jueces afines y purgado a los molestos". "El sanchismo se ha quitado la última máscara. Van a por los jueces y no se van a molestar ni en disimularlo". La dictadura ya es un hecho.

Este golpe se suma a la toma de Madrid. "Illa cambia otra vez de criterio para alargar la alarma en Madrid". Como dice Federico Jiménez Losantos, "Illa debería estar en prisión provisional sin fianza, de no mediar una Fiscalía corrupta". "Ayer batió todas las marcas de mendacidad y burla a la ley que cabe recordar", otro "chulángano sin vergüenza" como casi todo el gobierno.

"Europa debe saber que España no se debate entre una izquierda inútil y una derecha boba, sino entra la dictadura y la democracia. Y a ver si se enteran los españoles". Pues parece que Europa ya lo sabe. Cuenta Raúl del Pozo que "sospechan que la crisis española está adquiriendo proporciones dramáticas" y empieza a verse como lo que es, "un estado fallido. Algunos economistas europeos piensan que este país está en las últimas, que ocurren cosas terribles, lo ven a punto de hundirse". Eso es porque no viven aquí. No estamos a punto de hundirnos, nos hemos hundido ya. Sánchez e Iglesias han impuesto una dictadura por las bravas. En Europa ya piensan "que es una irresponsabilidad entregar fondos europeos a un Gobierno que despilfarra el gasto público". Y que sepan que el dinero que manden se lo quedarán Sánchez e Iglesias. Que lo sepa Europa. Y los españoles.

El País

"La reforma por la vía rápida del Poder Judicial encona el conflicto político". "El FMI señala a España por la peor recesión y el déficit récord". El periódico del golpe sostenido por el Ibex está preocupado por la pasta. "La confianza es débil porque España es el país europeo donde la confrontación política es más intensa e invasiva en todos los ámbitos". Digamos mejor que es el único país de Europa gobernado por radicales extremistas de izquierdas que están dando un golpe de Estado a toda mecha.

"La persistencia de esas amenazas puede comprometer la disposición a tiempo de las ayudas europeas". Pues ya saben, dejen de apoyar el régimen sanchista. "Los pésimos datos comparativos de España con respecto a las otras economías reclaman una honda reflexión sobre las debilidades sistémicas de este país y sobre la gestión política de la crisis a todos los niveles, desde el Gobierno central hasta las autoridades regionales y locales". Que no, que no es Ayuso quien ha convertido a España en un estado fallido, que es el gobierno social comunista que El País defiende a capa y espada. Lo mismo sería mejor que no llegara dinero de la UE. Total, se lo quedarán ellos. De perdidos, al río.

ABC

"Sánchez se salta los controles para cambiar al Poder Judicial". Dice el editorial que "el PSOE y Podemos perpetraron ayer la primera fase de un asalto fraudulento al Poder Judicial como jamás se había producido en cuatro décadas de democracia". "Sánchez, Pablo Iglesias y el separatismo se disponen a cometer un abuso antidemocrático a plena luz del día", "una operación de derribo a la judicatura que sentaría las bases de un régimen de tintes bolivarianos". El sueño de Podemos hecho realidad.

"Es un ademán de impronta totalitaria", propia de Venezuela, "donde la izquierda chavista sabía de antemano que fulminar la separación de poderes e iniciar una purga en la judicatura eran sinónimos de perpetuarse en el poder. Los síntomas en España empiezan a ser tan preocupantes como los paralelismos". Y dale con el empiezan. Llevan así desde que llegaron a Moncloa.

A Luis Ventoso le viene a la cabeza el famoso poema atribuido erróneamente a Bertolt Brecht, "Primero vinieron", "que denuncia la indiferencia suicida con la que se tolera a veces la crecida del totalitarismo". El poema quiso denunciar "la mansedumbre de la intelectualidad alemana ante la crecida de los nazis. Salvando las enormes distancias, cabría parafrasear el poema ante lo que está ocurriendo en España". No tan enormes, Luis, no tan enormes. Tenemos un fascismo de izquierdas en la presidencia del país, un golpe de Estado a las puertas y una dictadura de hecho. Las distancias no son tan enormes.

Lo mismo opina Ramón Pérez Maura, que ve que "marchamos al trote hacia una nueva dictadura con la sonrisa indeleble en el rostro de los miembros del Gobierno de la Corona, que saben que pueden hacer lo que les plazca". Lo sucedido con la justicia es "otro paso más hacia la dictadura que nos acecha".

E Ignacio Camacho, que tiene claro que "no se van a cortar". "Pasarán por encima de lo que haga falta, sin apuros ni vergüenza". "Que caigan las caretas y se vea a plena luz el rostro torvo del proyecto bolivariano, por si algún despistado aun cree que esta clase de cosas no pueden suceder en un moderno país democrático". Pues bien, ya ha sucedido. Y nunca se pusieron caretas, lo dejaron muy clarito.

Carrascal aun no se ha enterado muy bien de a quién tenemos en Moncloa. "Hacerse con el control de la justicia ha sido el sueño de todos los cobardes que quieren dar un golpe de Estado incruento, que les garantizaría la impunidad si por cualquier razón les falla y no se atreven a usar la violencia". ¿Que Pablo Iglesias no se atreve a usar la violencia? Y luego algunos se quejan de que hay despistados. Iglesias y Sánchez se atreven a todo, a mandar policía, a mandar al ejército, a tomar por las armas lo que haga falta. Y casi sería mejor eso que ver morir la democracia día a día.

La Razón

"El CGPJ desafía el rodillo de Sánchez y cubrirá vacantes". El CGPJ está cautivo y desarmado. Francisco Marhuenda denuncia el "brutal asesinato de Montesquieu". El golpe a la Justicia "otorgará un inquietante poder a la Moncloa y sus aliados para controlar con mano férrea la Justicia. Es una ofensiva obscena, aunque hay que conocer su capacidad de sorprendernos en su deriva autoritaria". Te sorprenderá a ti, Marhuenda. Algunos lo vemos venir desde hace tiempo y lo vemos cada día en tu cadena amiga, La Sexta.

"Asistimos a un asalto que permitirá que el Consejo sea una mera marioneta y pueda nombrar jueces al servicio del PSOE, Podemos y el independentismo. Esto conduce a que los tres poderes del Estado se conviertan en uno que pueda aplicar sin fisuras el programa del gobierno social comunista". Tranquilo, a ti no te pasará nada. Al fin y al cabo Atresmedia ha contribuido con entusiasmo a acabar con la democracia a través de La Sexta.