Sánchez presiona a Casado con la moción de Vox: "Piense qué va a hacer antes de que sea demasiado tarde"

A una semana del debate de la moción de censura de Vox que tendrá lugar el miércoles 21 de octubre en el Congreso, la sesión de control ha servido de aperitivo de la tensión parlamentaria que se vivirá entonces. Utilizando a Vox como ariete, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha centrado en presionar al líder del PP, Pablo Casado, sobre el sentido del voto del PP: "No sabemos aún que van a votar: a favor, en contra o ponerse de perfil. Piénselo antes de que sea demasiado tarde".

Así respondía a la pregunta de Casado sobre el cese de su vicepresidente "ahora que la Audiencia Nacional acusa por tres graves delitos a su vicepresidente. ¿Por qué no le cesa?". El jefe del Ejecutivo se limitó a esquivar esa pregunta y contestó a la "que figura en el orden del día. Usted me pregunta si confío en mi vicepresidente y yo le digo: claramente".

Y volvió Sánchez a preguntar al PP cuál será en el sentido de su voto en la moción de Vox y a denunciar que, a su juicio, "el PP ya no es un partido de estado, el PP es un partido antisistema que no cumple con la Constitución. Usted lo que ha hecho es arrastrar a su partido en la estrategia de una oposición crispada. A días del debate de la moción no sabemos que es lo que va a hacer el PP: votar a favor, votar en contra o votar abstención y ponerse de perfil. Rectifique, medite antes de que sea demasiado tarde para usted y para su partido", advirtió el presidente.

"A mí no me presiona nadie"

El líder del PP dejó claro: "A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted". Y respondió con otra amenaza en relación a la prometida reforma del CGPJ del Gobierno repitiendo unas palabras del propio Sánchez : "Me puedo entender con Iglesias para aprobar un Ingreso Mínimo pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero. Esto es lo que dijo usted hace cuatro años (…) No ponga en riesgo los fondos de reconstrucción europeos porque, si es una reforma a la polaca, iremos a las instituciones europeas".

Una reforma que también mencionó el líder de Vox, Santiago Abascal, en la siguiente pregunta: "Yo no le voy a pedir que me respete a mí cuando usted no respeta ni a los jueces ni al jefe del estado. Suba a esa tribuna, pida perdón y márchese de una vez por todas".

Sánchez se limitó a insistir y a puentear a Abascal dirigiéndose directamente a Casado: "Le diré una cosa, fíjese: lo que está haciendo usted abriendo la puerta a la ultraderecha. Fíjese lo que esta haciendo con su estrategia de oposición de crispación y de insultos. Piense que va a hacer usted durante la próxima semana en la moción de censura".