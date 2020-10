Anticorrupción remite un escrito interno a la Fiscalía General oponiéndose a la imputación de Iglesias

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito interno a la Fiscalía General del Estado en el que muestra su oposición a que el Tribunal Supremo abra una investigación al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marco del caso Dina.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, solicitaba la semana pasada al Supremo la imputación de Iglesias por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos.

En la exposición razonada de 63 páginas remitida a la Sala Penal del Supremo, el magistrado pedía también la imputación por delitos de denuncia falsa y simulación de delitos a la vicepresidenta del Congreso y diputada de Podemos, Gloria Elizo, y los abogados de la formación morada, Marta Flor y Raúl Carballedo. García Castellón solicitaba además la investigación de delitos de falso testimonio a la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham y su expareja, Ricardo Sà Ferreira.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que el escrito interno remitido a la Fiscalía General "no es un informe, porque la Fiscalía del Supremo es la que tiene que informar" sobre la posible imputación o no de Pablo Iglesias. Las mismas fuentes recuerdan que el magistrado García Castellón no solicitó a los fiscales Anticorrupción de la causa, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que informasen antes de elevar su exposición razonada al Supremo.

Los 8 fiscales de Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Pilar Fernández Valcárcel, Juan Ignacio Campos, Fernando Rodríguez Rey y José Luis Bueren se encargarán en principio de elaborar el informe del Ministerio Público sobre el caso Iglesias.

El teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, no participará en la elaboración del informe sobre el vicepresidente del Gobierno para evitar la polémica suscitada cuando se hizo cargo de las querellas presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia de la covid-19 y pidió el archivo de todas ellas.

Anticorrupción sobre los 3 posibles delitos

En el escrito adelantado por La Vanguardia, la Fiscalía Anticorrupción rechazaría la posible imputación de Iglesias por el delito de daños informáticos, asegurando que existe en la causa un informe de Policía Científica que concluye que no se puede acreditar que la tarjeta de Bousselham sufriera daños.

Respecto del delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, la Fiscalía apuntaría que no se puede perseguir este delito desde el momento en el que la presunta víctima, la propia Dina Bousselham, no se siente perjudicada. Por último, sobre el posible delito de denuncia falsa, Anticorrupción mantendría que la hipótesis más plausible es que el comisario José Villarejo entregase la copia de la tarjeta de Dina a Okdiario.