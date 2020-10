El PSOE vota en el Parlamento vasco en contra de que se investiguen los homenajes a etarras

Los homenajes a los terroristas de ETA llevan desarrollándose durante décadas en las calles del País Vasco sin impedimento de las autoridades políticas o judiciales. Este viernes el tema volvía a tratarse en el pleno del Parlamento vasco, esta vez a iniciativa de la diputada de Vox Amaia Martínez, que proponía que se establezca un protocolo policial para investigar estos hechos y que los impulsores no queden impunes.

"El Parlamento insta al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a que en el plazo de tres meses desarrolle un protocolo específico para que la Ertzaintza garantice la correcta investigación de los actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas", decía textualmente la moción.

La amplia mayoría nacionalista en la Cámara vasca, entre PNV y EH Bildu tienen 52 de los 75 electos, aseguraba que la iniciativa de la parlamentario de Vox no fuese a salir adelante, incluso era previsible que los diputados de Podemos también votasen en contra, pero la sorpresa ha sido que los diputados del PSOE también se han opuesto en bloque a que se investiguen estos actos de homenaje a los terroristas.

El socialista Eneko Andueza ha dicho que su partido considera que los recibimientos públicos a etarras "son lesivos para la memoria y el dolor de las víctimas" y que se trata de actos que "en nada contribuyen a avanzar hacia una sociedad en la que la convivencia esté consolidada, ni a construir una memoria en la que no puede faltar la verdad de lo ocurrido en Euskadi", pero cree que lo planteado por Vox no aporta "nada nuevo" a otros debates similares celebrados en los últimos años en el Parlamento.

La coalición PP+Cs, además lógicamente de Vox, ha sido el único partido que ha subido a la tribuna de oradores para defender su postura de apoyo a la iniciativa de Vox. El resto de partidos, es decir, PSE y Podemos, se han unido al boicot impulsado por PNV y EH Bildu, que quieren intentar aparentar que Vox no existe en la Cámara vasca y no participan en las mociones o interpelaciones que registra el partido de Santiago Abascal.

En un mensaje publicado en una red social, el diputado del PP Carmelo Barrio ha denunciado que "el PSE no se ha opuesto a homenajes a miembros de ETA en las calles. Ha preferido no participar en el debate parlamentario y ser un nudo más del cordón sanitario a Vox promovido por PNV-Bildu. Como Bildu, cree que esto no merece ser debatido. ¿Debate superado? No, otra claudicación".