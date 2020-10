Europa ya percibe a España "como un Estado fallido en plena deriva totalitaria"

El Mundo

"Aviso de Bruselas a Sánchez por atacar la separación de poderes". Avisito, diría yo, collejita, más bien. Dice el editorial que "Pedro Sánchez ha demostrado ya suficientes veces que es un político sin palabra y alérgico a la rendición de cuentas". Sánchez miente con lo del bloqueo del PP. Vaya novedad, dirán. "No se trata del bloqueo del PP, como arguye la propaganda oficialista. Y en todo caso ningún bloqueo justifica la alternativa autoritaria: aplastas la Constitución mientras acusas al PP de no cumplirla". De lo que se trata es de "desactivar al último poder que puede contrariar su voluntad y tratar de salvar de la imputación a Iglesias amenazando a los jueces Pero, además, la cacicada pone en riesgo los fondos europeos para paliar las consecuencias de la covid. La actual corriente en países nórdicos es no ratificar transferencias de dinero si no hay condiciones claras de respeto a la división de poderes en los países receptores". No sé Rosell, algunos somos muy escépticos con Europa.

Federico Jiménez Losantos comenta la respuesta de Calvo ayer a Arrimadas sobre el golpe a la justicia. "El Parlamento es soberano. Por encima de la Constitución no es soberano ni el Rey, menos aún el Legislativo, tan sometido a la Ley como los jueces y el Ejecutivo. Pero vayan, vayan a Bruselas a explicar que el Congreso se proclama Asamblea Constituyente. Verán cómo les financian el golpe de Estado".

Raúl del Pozo se cae del guindo podemita al que ha estado subido demasiado tiempo. "Estos son muy malos tiempos y nadie sabe adónde vamos. Creíamos hasta ahora que sin Parlamento y sin separación de poderes no había democracia. Lo creíamos hasta que regresaron los populistas que son superiores a las leyes. El populismo ha contaminado todo, en un gran escenario de demagogos y el último acto es el intento de someter a los jueces". Raúl, no es populismo, es podemismo, comunismo, monederismo, iglesismo...

El País

"El Gobierno mantiene la reforma del poder judicial pese a la amenaza de la UE". Y pese al editorial de El País. Sánchez se pasa Europa por el forro como se lo pasa todo. Y está por ver que la UE tenga lo que hay que tener para quitarle los fondos.

"El aviso de la Comisión al Gobierno español es muy serio". "Lo que más indigna al Gobierno de Sánchez es que se compare a España con Polonia o Hungría", que le comparen con Venezuela es un honor. "Pero el Ejecutivo tendrá que hacer ahora un gran esfuerzo para convencer a Bruselas de las bondades de su reforma, que de momento parece decidido a mantener". "El serio toque de atención pone a España en la peligrosa lista de países sospechosos de violar la independencia judicial". Aquí todos, incluidos los jueces, sabemos cómo las gasta el psicópata de la Moncloa. En Europa están a puntito de enterarse.

ABC

ABC dice que "el Gobierno no esperaba el toque de atención de Europa por el CGPJ". Dice el editorial que "la preocupación en la Comisión Europea es máxima, y no porque se haya generado un irascible debate en España entre el Gobierno y la oposición como si esta fuese una ley cualquiera o una excusa rutinaria para el enconamiento político. No lo es. La Comisión ha encendido las luces de alarma porque se trata de un escándalo político de primera magnitud que conlleva una quiebra irreversible en la separación de poderes". Debe ser que no domino el unioneuropeurés, pero a mí no me sonó tan drástico. A ver, 'o retiras esa ley o no ves un euro', 'o dejas de comportarte como un tirano venezolano o te echamos de la UE'. Eso es lo que algunos entendemos por un toque de atención.

"Europa es el último resquicio para evitar un rodillo implacable contra la autonomía de nuestros Tribunales. Si Sánchez asesta un golpe letal a la justicia, ya no valdrán las excusas en Europa para actuar porque realmente empieza a percibirse a España como un Estado fallido en plena deriva totalitaria". "Europa es la tabla de salvación que le queda a España para no ver mermadas más libertades". Esperemos que tengan razón.

Ignacio Camacho no lo ve tan claro y rebaja las expectativas de que Europa nos salve de la dictadura sanchista. "La UE no querrá castigar a una de sus principales economías en un momento crucial y carece de la suficiente cohesión para ir más allá de fruncir el ceño". Desgraciadamente, estoy de acuerdo.

La Razón

"El Gobierno ocultó a Europa que cambiaría la mayoría para elegir el CGPJ". Europa no se entera de qué clase de gentuza gobierna en España.

Dice Marhuenda que "el lío en que se ha metido el gobierno social comunista para someter a los jueces a sus intereses partidistas resulta sorprendente por su zafia torpeza". "El amplio rechazo que ha concitado" el golpe a la justicia "debería hacer reflexionar al presidente del gobierno. Estamos ante una línea roja que nunca se tendría que haber atravesado. Ahora hay que esperar la reacción de las instituciones europeas para que se ponga punto final a esta lamentable deriva autoritaria". Conociendo al demente de Moncloa no lo veo tan fácil.