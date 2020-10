Ramón Pérez-Maura se va tras 31 años en el periódico: "Este no es el 'ABC' de siempre"

El periodista Ramón Pérez-Maura, una de las firmas más reconocibles de ABC y que ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en el periódico, ha abandonado la empresa en una decisión que ha hecho pública este viernes a través de una columna en el propio diario y de una carta que ha hecho pública en su cuenta de Twitter.

Este último es texto particularmente duro contra la dirección de Vocento y, especialmente, contra su consejero delegado Luís Enríquez, al que acusa de intentar "desnaturalizar el diario" desde que llego a la cima de la compañía en 2011.

Pérez-Maura habla de la "deriva" de la empresa y de un "declive" acentuado con los últimos nombramientos en el grupo de comunicación como la llegada a la presidencia de Ignacio Ybarra y "la salida forzada" de las hermanas Luca de Tena y del director del periódico hasta hace unas semanas, Bieito Rubido, colaborador de esRadio.

El periodista dice respetar que la mayoría de los accionistas de Vocento quiera "un ABC diferente" y que él como "acérrimo defensor de la libertad de mercado y de la legitimidad de la propiedad privada" no les va a negar "su derecho a hacerlo", pero afirma que él no va a ser "un tonto útil empleado como aval de que éste sigue siendo el ABC de siempre" porque "no lo es, ni en las raspas", concluye.

Ramón Pérez Maura destaca también que "la rebeldía profesional del anterior equipo directivo" ha dejado a la cabecera "en la mejor posición que ha tenido frente a sus competidores en los últimos 20 años" y que ahora "la Historia les pedirá que rindan cuentas" a los que controlan "una institución como la que ha sido ABC durante 117 años", por lo que les recomienda a los gestores "que el santo de su mayor devoción -si es que tienen alguno- les ampare".