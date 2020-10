Génova continúa debatiendo qué hacer en la moción de Vox mientras Álvarez de Toledo pide "no votar no"

Mientras en Génova siguen debatiendo si dar un "no" o abstenerse en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez que se debate esta semana en el Congreso, la exportavoz de la formación de Pablo Casado, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido este domingo en un vídeo publicado en sus redes sociales que los diputados del PP no voten "no".

"Un no del PP debilitaría su condición de alternativa y reforzaría a Pedro Sánchez. Ningún presidente del Gobierno ha acumulado más razones para ser censurado. No al no", ha asegurado.

En su canal de YouTube, Álvarez de Toledo ha explicado que los diputados del PP todavía no saben "lo que vamos a votar" el próximo jueves. Mientras, en Génova, llevan días debatiéndose entre el no y la abstención, ya que el sí está completamente descartado.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este domingo que su partido aún no ha decidido el sentido de su voto y que "la moción de censura, en estos momentos, al PP ni nos ocupa ni nos preocupa".

"El argumento aritmética inhabilitaría al PP para presentar la suya"

"La moción no tiene posibilidad aritmética de prosperar" ha recordado también Álvarez de Toledo que considera, eso sí, que "la inevitable derrota numérica no es argumento suficiente para rechazarla". Además, "el argumento de la aritmética inhabilitaría al PP para presentar la suya propia en el futuro", explica en el vídeo.

Y aunque considera que la presentación de la moción es "puro oportunismo político" de Vox para dar a conocer a su candidato en Cataluña, Ignacio Garriga (el encargado de defenderla el miércoles), también añade que muchas decisiones en política se toman por esa oportunidad. "Lo importante es que las decisiones tengan motivos y en este caso hay muchos", explica.

"A veces no se gana numéricamente pero sí en autoridad política y moral", recuerda Álvarez de Toledo unas palabras suyas cuando Ciudadanos presentó la moción de censura en Cataluña contra Torra.