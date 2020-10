Casado menosprecia la moción de Vox: "No importa a nadie y no vale para nada"

Pablo Casado no ha querido aclarar este lunes si el Partido Popular votará no o se abstendrá en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez que se debate esta semana en el Congreso ni tampoco si será él mismo el encargado de subir a tribuna el jueves para debatirla.

En una rueda de prensa virtual en la que ha presentado su proposición de ley para "despolitizar la Justicia" y cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que "los jueces elijan a los jueces", Casado ha asegurado que la moción de Vox "es un tema que no me importa nada".

"No voy a gastar ni un solo minuto en hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a los que la proponen (Vox) y, probablemente menos, al que la recibe (Sánchez)", ha sentenciado. "El PP no va a perder el tiempo en este tipo de cuestiones menores", ha añadido desairando una vez más la moción de censura presentada por los de Santiago Abascal.

Según Casado, "los que no gobiernan en ningún lado, tienen que recurrir a este tipo de estrategias que están condenadas al fracaso", y así lo ha dicho en referencia a Vox que dio su voto afirmativo para que Ejecutivos del PP gobernasen en CCAA como Madrid o Andalucía.

No aclara el voto de sus diputados

A pesar de que después de estas palabras han sido varias las preguntas sobre cuál será el sentido de voto de sus 89 diputados, Casado no ha contestado y se ha limitado a asegurar que desde que Vox anunció la moción, en el PP "hemos dedicado el tiempo a lo que teníamos que hacer: liderar una rebelión de alcaldes frente al intento del Gobierno de confiscar los remanentes, plantear una iniciativa contra los okupación ilegal o un pedir un Pacto de Estado sanitario".

"Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Nosotros estamos con la España real. No voy a dedicar ni un minuto a cuestiones que no importan a nadie y que no valen para nada porque la moción está condenada al fracaso desde que se presentó", ha llegado a afirmar.

Y preguntado por la defensa de "no votar no" que ha realizado en las últimas horas la exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, Casado ha asegurado que "no ha lugar la libertad de voto", sino sólo "en temas de conciencia".