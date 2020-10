El coronavirus sigue desbocado en Cataluña donde superan los 200.000 contagios

El coronavirus avanza sin freno en Cataluña. Este lunes, la consejería de Salud ha notificado 3.418 nuevos contagios respecto al recuento del sábado al domingo, lo que eleva la cifra total de casos confirmados acumulados en la comunidad a 203.397, de ellos, más de 50.000 corresponden a la ciudad de Barcelona. El número de fallecidos en las últimas 24 horas se ha incrementado en 17, el total de decesos en lo que llevamos de pandemia, según datos de la Generalidad, se eleva a 13.619.

Alarmantes son también las cifras de hospitalizaciones, en total, 214 en la unidad de cuidados intensivos (UCI), uno más que en el balance anterior. A estos datos también se le añade el riesgo de rebrote que se ha disparado más de 31 puntos respecto al domingo situándolo en 438. Si el umbral supera los 200, estamos ante un riesgo muy alto de que la epidemia entre en fase de descontrol. El principal foco de preocupación sigue estando en Barcelona donde el riesgo de rebrote es de 456,8, más alto que la media de toda Cataluña.

Entre los nuevos contagios, la Generalitat ha informado del positivo del secretario de Salud Pública de Cataluña, el responsable de la gestión de esta crisis sanitaria regional, el doctor Josep María Argimon. Según un comunicado de la consejería, ha dado positivo por contacto estrecho con un conviviente. "Encontrándose en seguimiento estricto de la preceptiva cuarentena, pese a tener una PCR de contacto estrecho negativa, al quinto día empezó a tener síntomas. Después de una segunda PCR, el resultado confirmó el positivo", según se ha informado.

Brote de un centenar de ancianos en Tarragona

Coincidiendo con este auge de contagios, este lunes la Generalidad ha tenido que intervenir una residencia de ancianos en Tarragona tras detectar un brote de covid-19 que afecta a un centenar de ancianos y a una veintena de trabajadores. En total, 131 positivos. Según ha informado la Consejería de Salud catalana, se ha abierto un expediente sancionador a la empresa responsable de esta residencia al detectar "incumplimientos en la aplicación de las medidas de gestión de la crisis sanitaria", sin mayor especificación. El centro tiene capacidad para 135 residentes y se habrían infectado 109 ancianos.

Toque de queda en Cataluña

Esta misma tarde se espera que el gobierno autonómico anuncie nuevas medidas restrictivas que se sumarán al cerrojazo de bares y restaurantes, en vigor, desde el pasado viernes. Este lunes, el consejero de Interior catalán, Miquel Sèmper, anunciaba el cierre de establecimientos de 24 horas a las 22:00h para evitar que los jóvenes puedan comprar alcohol para celebrar fiestas y botellones clandestinos.

"Recurriremos a todos los instrumentos no tan restrictivos para evitar los muy restrictivos", decía Sèmper en una entrevista en radio 4 en alusión a la posibilidad de decretar un toque de queda en el futuro. El propio vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ha dicho este lunes en la Cadena Ser que aunque no está encima de la mesa, no puede descartar nada. "¿Qué pasará dentro de un mes o dos? No lo sé. Espero que estemos en una situación francamente mejor, pero no podemos descartar ninguna medida", decía minutos antes de conocerse los datos de contagios de las últimas 24 horas.