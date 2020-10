La propuesta del PP para renovar el CGPJ con Podemos "fuera de la negociación"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha decidido recuperar este lunes el espíritu de una propuesta que realizó en el Senado nada más llegar a la presidencia de la formación en 2018 para cambiar el sistema de elección del CGPJ, y que el Congreso tumbó poco después.

El PP ha registrado ahora una Proposición de Ley en el Congreso para cambiar el sistema de elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial y "que los jueces elijan a los jueces" . Casado pide volver al sistema de elección "que promovieron los constituyentes" para "garantizar la separación de poderes después de que Sánchez se pasase de frenada" presentando, junto a Podemos, su propuesta para controlar el CGPJ.

Esto supondría volver a la fórmula de 1980 derogada por el Gobierno de Felipe González y que propone que sean los propios magistrados y no las Cortes quienes elijan los 12 vocales del cupo de jueces y magistrados.

El Congreso tan solo elegiría, por tanto, los ocho vocales del turno de juristas de reconocido prestigio.Eso sí, estos juristas "no podrían haber ocupado cargos políticos con anterioridad a su elección".

Podemos, "fuera"

Casado ha admitido, eso sí, que esa reforma no podría aplicarse para el actual proceso de renovación del Consejo y cree que, con el actual marco legal de 2001, se pueden llegar a "acuerdos políticos" para despolitizar la actual renovación de vocales del CGPJ "sin tener que esperar un año". Entre esas posibilidades, está la de dotar de "transparencia" la selección de los 12 vocales avalados por la carrera judicial y descartando perfiles políticos en los ocho juristas que proponen los grupos.

Eso sí, una negociación de la que Casado pone como condición excluir a Podemos, un partido "imputado" y quiere pactar con independentistas y con los "heredero" de ETA.

Informes del CGPJ

Además, Casado exige que todas las decisiones del Consejo estén sostenidas con una "mayoría reforzada de tres quintos" o que los parlamentos autonómicos no puedan designar vocales o magistrados de los tribunales superiores de Justicia.

Los populares también proponen que "haya procedimientos públicos" y que la participación de la carrera judicial venga con el aval de las asociaciones de jueces o de "sus compañeros" para concurrir a estos sistemas de elección de su representación. Por último, Casado plantea que los informes del CGPJ "se tengan que hacer para cualquier reforma que afecte a la carrera judicial", no como ha ocurrido con la reforma planteada por PSOE y Podemos, que al tratarse de una proposición no de ley no requiere informes preceptivos. La reforma de Casado pasa también por "despolitizar" la Fiscalía General del Estado, que ahora lidera la exministra socialista Dolores Delgado.

Que el PSOE se comprometa a cambiar esta Ley es una de las condiciones que Casado ha puesto para poder volver a sentarse a hablar con los socialistas, así como que Podemos quede "fuera" de las negociaciones y que se retire la Proposición de Ley que presentaron Lastra y Echenique la semana pasada.