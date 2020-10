"Un Vox fuerte es la pesadilla que quita el sueño" a Casado

El Mundo

"El golpe judicial de Sánchez le entrega también el control del Constitucional". Dice el editorial que "el objetivo a medio plazo pasaría por tomar el control del Constitucional, el tribunal de garantías que vela por el cumplimento de la Carta Magna y sobre el que caen los asuntos más sensibles para el Estado". Ah, sí, ese tribunal que tarda décadas en dictar sus sentencias, ya caigo.

"Pablo Iglesias ha expresado en numerosas ocasiones que es necesario maniatar al poder judicial, garante del orden constitucional, para llevar a cabo un proceso constituyente de manera unilateral, que suponga de facto una derogación de la Constitución". Vamos, lo que todos conocemos como golpe de estado a la venezolana. Sánchez "está dispuesto a desoír de forma irresponsable tanto las advertencias de los órganos comunitarios como de las principal asociaciones de jueces. Si esa ley sale adelante, en año y medio el Gobierno podrá controlar el CGPJ y el TC. Y ponerlos, como ha hecho con la Fiscalía General, al servicio del rupturismo nacional". Si por él fuera derogaría hasta las elecciones.

Santiago González dice que "Sánchez no consigue hacer distingos entre negociar y firmar un contrato de adhesión y no repara en dos cuestiones básicas: que el acuerdo requiere cesiones por las partes y que la responsabilidad principal en la consecución del equilibrio incumbe de manera principal al mando". Paf, negociar. Sánchez sólo negocia con golpistas y filoterroristas. Al resto los desprecia y les impone.

"En su proyecto para la reforma del Poder Judicial, el doctor ha llegado a la conclusión de que para evitar que el interlocutor bloquee un acuerdo para repartirse los jueces hay un método infalible: quedárselo para uno solo", y chimpún. "Todo parece indicar que Psico Pedro tendrá que envainársela si quiere los dineros de Europa. Es el mal menor, pero ha hecho un daño que ya es irreversible: el prestigio de España en la Unión se ha desplomado por culpa de estos venezolanos que nos gobiernan". Ya estaba bastante tocado, ningún país con dos dedos de frente permitiría entrar en su gobierno a una banda de matones como Podemos dirigida por un tirano como Pablo Iglesias.

Federico Jiménez Losantos dice que "Iglesias actúa lógicamente y en su beneficio al confundir infligir e infringir. Basta ver cómo pretende enterrar, infringiendo todas las leyes e infligiendo un daño atroz al Estado de derecho, su clarísima imputación en el caso Dina. Y es tal su poder que los fiscales de Doña Información vaginal éxito asegurado, ya lo imitan".

El País

"España renuncia a pedir ahora a la UE los 70.000 millones en créditos". Que solo le interesa el dinero que no hay que devolver. "El ejecutivo descarta prologar la alarma en Madrid pero no ve alternativa legal. Díaz Ayuso se desmarca de Aguado por plantear un parón de la actividad". ¿Y si planteamos un parón en la actividad de pagar el sueldo de Aguado? Para que vaya enterándose de lo que es no tener un euro. Elecciones en Madrid, ya.

Cebrián es muy crítico con la reforma del Poder Judicial que pretende Sánchez. "Las enfermedades infantiles de la izquierda y la vileza de algunos gobernantes hacen de este un país peor de lo que es". Lo peor de este país son todos sus gobernantes y una buena parte de sus periodistas. Cebrián no cree que España sea un estado fallido… todavía. "La verdadera agresión a la sostenibilidad de nuestras instituciones democráticas, la única que de triunfar podría justificar el calificativo de fallido a nuestro Estado, proviene de la iniciativa legislativa de los partidos del Gobierno sobre la elección del CGPJ. La propuesta solo pone de relieve la ausencia de talante democrático en el actual gobierno de coalición. De aprobarse, España sería un Estado fallido. Y la hasta ahora brillante historia del PSOE que deslumbró en el consenso de la Transición, tendría que ser borrada de la memoria democrática". Cebrián, no te enteras, a Sánchez le trae al pairo el PSOE y su no tan brillante historia. Y la Transición es precisamente lo que se quiera cargar.

ABC

"El Gobierno mantiene la presión y prepara un otoño caliente". ¿Más? Cuenta el periódico "Ayuso rentabiliza el sentimiento de agravio frente a Sánchez y cierta reacción de madrileñofobia". "La región de acogida de todos se siente maltratada". Pues sí, tenemos un cabreo sideral. "Los madrileños tiene un sentimiento de agravio" que ha provocado un nacionalismo madrileño a la defensiva." Por primera vez se detecta un orgullo de pertenencia, colectivo, diferente del común español, claro que alejado de los rasgos identitarios supremacistas que caracterizan a todo nacionalismo". Siempre ha existido un sentimiento de orgullo de ser madrileño. A los madrileños nos gusta contar nuestro árbol genealógico de madrileños, precisamente porque son muy escasos. Pero supremacistas, no, nuestros genes son como los de los demás, individuales, cada madrileño tiene sus propios genes, unos más feos, otros más guapos, unos más listos, otros más tontos. No como los catalanes que son todos guapos y listos. "La izquierda y los nacionalistas alimentan un relato perverso, el del procés madrileño y equipara a Ayuso con Torra y Puigdemont". Es el relato más grotesco y ridículo que se le ha ocurrido al genio de Iván Redondo. Está bien para echarse unas risas.

Isabel San Sebastián se queja de que "nos gobierna un mentiroso compulsivo, llamado Pedro Sánchez, cuya desmesurada ambición es pareja al gigantesco daño que está causando su mandato a esta pobre nación desnortada. Un individuo sin palabra y sin honor, que ha faltado a todos sus compromisos, se ha echado en brazos de los independentistas y comparte el poder con Pablo Iglesias. Juntos, han lanzado una ofensiva despiadada contra la Corona, han desafiado las reglas democráticas de la UE. Juntos están arruinando la economía española". En resumen que este par de psicópatas se han cargado el país en menos de un año. "¿Y qué hacen para oponerse a esta deriva aterradora los llamados poderes fácticos?", o sea el mundo del dinero. Pues se arrastran "ante el césar" y "le rinden pleitesía". Es que tiene el BOE, que es un arma de destrucción masiva.

La Razón

La encuesta de todos los lunes. "El bloque de centro derecha sube ante la moción de Vox". Pero el "bloque Frankestein sigue ganando", así que hala, a aguantar.

"El PP presiona a Casado por el NO a Vox". Casado sigue deshojando la margarita, no o abstención, porque teme a Abascal más que a un nublao. "En la dirección del PP están muy pendientes de la evolución electoral de Vox", por eso se les nota tan distraídos. "Un Vox fuerte es una pesadilla que quita el sueño a la cúpula del partido", dice Carmen Morodo. Pues mientras exista Podemos existirá Vox, que se vayan acostumbrando. "Sánchez ve en Vox la vía para acentuar la polarización de la sociedad bajo la presión de la imagen de un PP en competencia con Vox y cada vez más alejado del centro". En esto Sánchez ha tenido mala pata. Resulta que Casado es un osito de peluche y es complicadísimo hacerle pasar por un ultraderechista peligroso. Asusta bastante más su portavoza Lastra que el pobre Casado.

Tomás Gómez opina lo mismo. "Vox es el mejor aliado de Sánchez", dice. Por eso le ceba. "Esa estrategia es muy peligrosa, se arrepentirá en breve de hacer engordar a la fiera", Tomás, parece que no conoces a tu exjefe, no se arrepiente nunca de nada. "Además, es innecesario porque enfrente no hay nadie. Resulta difícil entender como alguien como Casado ha llegado a dirigir el PP". Cierto, va a resultar que Celia Villalobos tenía razón, a Casado le faltan varios hervores políticos.