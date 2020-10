Gamarra da por hecho que será Casado el que intervenga en la moción de Vox

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, no quiso desvelar este lunes ni el voto del Partido Popular en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez ni tampoco si iba a ser él mismo el encargado de subir a la tribuna del Congreso de los Diputados a debatirla.

Pero este lunes, en una entrevista en TVE, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dado por hecho que será así. "Yo no lo voy a hacer. En el PP, la defensa de nuestra posición en un debate de una moción de censura siempre la ha hecho nuestro presidente. Nosotros somos un partido serio y saben cómo actuamos", ha asegurado. Desde Génova ni confirman ni desmienten que vaya a suceder así.

De lo que no ha querido dar pistas la portavoz del PP es de si votarán no o se abstendrán el próximo jueves. Fuentes del partido aseguran que "el voto de los diputados populares se va a desvelar a última hora" pero la mayoría de los dirigentes se encuentran en el "no" más que en la abstención.

Un debate similar el pasado mayo

El pasado mayo, el Partido Popular protagonizó un debate similar a este cuando no quiso aclarar hasta el final su voto a la cuarta prórroga del estado de alarma. Los de Pablo Casado se movieron también entonces entre el no y la abstención, y finalmente optaron por la segunda opción.

La abstención fue llamativa porque se anunció tras un discurso de Pablo Casado en el que parecía inclinarse más por el no acusando a Sánchez de "cesarismo" y "absolutismo". En la siguiente petición de prórroga, el PP ya votó que no.