Rufián desvela que propuso a los grupos boicotear la moción de Vox pero se quedó solo

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha desvelado este martes en rueda de prensa, que hace unos días propuso al resto de grupos parlamentarios que nadie participara en el debate de la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez "para hacer el vacío" a la formación de Santiago Abascal.

El objetivo del dirigente separatista era evidenciar la soledad parlamentaria del candidato de la moción boicoteando tanto su intervención en la Cámara Baja, como la del candidato de Vox a la Generalidad en las futuras elecciones catalanas, Ignacio Garriga, que intervendrá en primer lugar. "Yo considero que lo mejor habría sido no hablar, que Garriga y Abascal se quedaran solos", ha dicho Rufián al ser preguntado sobre si comparte con los proetarras de Bildu la propuesta de fijar un cordón sanitario a Vox en el Congreso.

➡️ "Lo mejor hubiera sido no hablar 🤐 en esta moción, que nadie participara y se quedasen Garriga y Abascal hablando solos. Pero si no lo compran PSOE y Podemos no hay forma", afirma @gabrielrufian. pic.twitter.com/j1DRzN57XF — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) October 20, 2020

El 'no' a esta propuesta de boicot de Rufián llegó por parte del propio Gobierno: "Si no lo compran PSOE y Podemos no tiene ningún sentido y no lo compran", ha lamentado. El voto negativo del separatismo a esta moción contra el Gobierno es de sobra conocido. Este martes, Rufián ha dicho que el PP es plenamente consciente de que se trata de "una OPA hostil" contra Casado pero aún así, pronostica que acabará votando que sí.

"Será el estreno de Torrente 6", dice Rufián

"Más que una moción de censura, para nosotros será el estreno de Torrente 6. Será una brutalidad, será salvaje. Veremos cosas que el parlamentarismo español nunca ha visto, y eso es mucho decir", ha afirmado Rufián cuando está a punto de cumplirse tres años del golpe en Cataluña con la declaración de independencia en el Parlamento catalán el 27 de octubre de 2017.

A 24 horas del inicio del debate de la moción en el Congreso, en el partido de Oriol Junqueras insisten en que "forma parte de la estrategia de la extrema derecha de traficar contra el virus", tal y como afirmaba hace unos días el propio Rufián y que el fin último no es tanto desalojar a Pedro Sánchez y Podemos de la Moncloa sino "fagocitar al PP".