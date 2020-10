Casado realizará un discurso "muy firme" y "contundente" tanto contra Sánchez como contra Abascal

En el Partido Popular respiraron este miércoles "aliviados". Tras una larga jornada de más de doce horas de debate parlamentario en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, diputados del PP interpretan que su "estrategia" de los últimos días "ha dado sus frutos". Los populares consideran que ha sido "un acierto" no desvelar el sentido de su voto para no "dar pistas" ni "a Pedro Sánchez ni a Santiago Abascal".

"Antes de desvelar nuestro voto, queríamos que los españoles pudieran ver el discurso de Santiago Abascal, que ha sido nefasto, y en el que no había plan económico ni sanitario. Además, ha realizado un ataque a la Unión Europea intolerable", aseguraron los populares.

"Nosotros hemos entrado este martes por la mañana diciendo que íbamos a perder el tiempo con esta moción y ha sido así. No se han hablado de los problemas reales de los españoles. China, Soros, Rusia.. no son prioridades ahora mismo para los españoles", sentenciaron.

"El tiempo nos ha dado la razón. Lo vivido en el Congreso nos reafirma como alternativa seria y responsable" al Gobierno. "Ni el discurso de Sánchez ni el discurso de Abascal puede presionarnos", añadieron otras fuentes del PP.

El discurso de Casado

Aunque desde Génova se negaron un día más a confirmar si su voto será no o abstención, extremo que será desvelado por Casado en su intervención de este jueves, el discurso pronunciado por Teodoro García Egea este miércoles situó a los populares en el "no" por la dureza de sus ataques a Vox. "Esto no es una moción de censura, es una tomadura de pelo, un espectáculo circense", dijo el número dos del PP.

Sobre lo que sucederá este jueves, fuentes del PP aseguran que Casado exhibirá un discurso "muy firme" y "contundente" tanto contra Pedro Sánchez como contra Santiago Abascal. Para los populares, el líder del Vox ha hecho "un mitin para los suyos" con una "sucesión de tuits" a modo de discurso "sin contenido". En cambio, dicen, "Casado realizará una intervención con propuestas y contenido".

Pero no fueron solo críticas lo que llegó este miércoles desde el PP a Vox. Muchos diputados de Casado aplaudieron la iniciativa de Santiago Abascal de recordar "una a una" a todas las víctimas de ETA. "Es un acto de dignidad", aseguran.