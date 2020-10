El diputado por Barcelona de Vox y candidato a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, debutó este miércoles en la moción de censura de su partido contra Pedro Sánchez con un duro discurso contra el Gobierno que también tuvo dardos para el Partido Popular.

El primer mensaje de la comparecencia fue contra los de Pablo Casado: "Esta moción no es una operación de marketing, es un deber nacional que asumimos ante la inacción del resto de formaciones políticas que, por el miedo, o presos del cortoplacismo electoral, quieren llegar a Moncloa a lomos de la inercia que conlleva la ruina y la muerte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".

Tras ello, llegaron los ataques sin tregua a un Gobierno "criminal e ilegítimo" . "Sánchez e Iglesias comparten una agenda de la que no se van a bajar. El objetivo es construir mayorías parlamentarias para acabar con la Monarquía", aseguró.

"Su 8M condujo a la muerte de miles de españoles"

"Con esta moción, no hay tal refuerzo y sí una necesidad imperiosa de utilizar todos los recursos a nuestro alcance para evitar estas políticas gubernamentales de odio nacional", explicó Garriga.

"Ninguna moción ha tenido tantos motivos como ésta", insistió el diputado de Vox que en un momento de su discurso recordó el pasado 8 de marzo: "Usted grito 'viva el 8M'", ha recordado a Sánchez. "Es lo mismo que gritar 'viva el virus chino'. Recordaremos siempre que su 8M condujo a la muerte de miles de españoles".

"Pablo no será Néstor ni Irene será Cristina"

Garriga también mencionó las relaciones de pareja de los miembros del Gobierno para denunciar la tendencia nepotista de algunas democracias iberoamericanas. Comparó a España con Nicaragua o Argentina, y se dirigió directamente al vicepresidente del Gobierno de España: "Pablo no será Néstor ni Irene será Cristina", y extendió la acusación contra Dolores Delgado y Baltasar Garzón: "Es preocupante también que Dolores Delgado, ex ministra socialista y actual Fiscal General del Estado, sea pareja de Baltasar Garzón, ex juez condenado por prevaricación y abogado de todos y cada uno de los altos dirigentes de las tiranías de la Iberosfera".

Y argumentó que el Gobierno de Pedro Sánchez, que "dinamita la separación de poderes, reabre heridas del pasado e impone una visión única de la sociedad y de la historia", es un "gobierno ilegítimo y criminal" que sólo generará "más hambre, más miseria, más división, más violencia, menos democracia y menos derechos individuales".

A modo de conclusión, el candidato de Vox a las elecciones catalanas, se quejó de que "éste es un Gobierno ilegítimo y criminal" que no ha protagonizado "ni una dimisión, ni una disculpa. Les sobra chulería y matonismo político a raudales. Son nefastos para España y los españoles". Motivo por el cual, se aventuró en las críticas por el rechazo a esta moción de censura: "Sólo pierde quien no tiene convicciones. Señorías: que Dios les bendiga y que Dios bendiga nuestra patria, España".