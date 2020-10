Abascal, "perplejo" con Casado, confirma que Vox mantendrá los gobiernos del PP en Madrid, Andalucía y Murcia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, respondió "perplejo" a la intervención de Pablo Casado desde la tribuna del Congreso. "Se ha unido a la brutal caricatura de Vox, de Santiago Abascal —al que usted conoce bien y sabe que no es el que ha descrito—; se ha unido a la brutal caricatura de los que nos han votado, y a los millones de españoles que hoy le votan a ustedes porque en las expectativas estaban por delante de nosotros".

"Usted ha subido a decir que nosotros hemos fortalecido a Sánchez, ha criticado la moción de censura porque no dan los números. La reprobación de Pablo Iglesias que ustedes han presentado –y que Vox va a apoyar– ¿tiene los números suficientes? Según sus propios argumentos va a fortalecer a Iglesias, pero lo que es peor, va a debilitar, según sus argumentos, al Rey", continuó señalando Abascal.

"Lamento profundamente lo que usted ha hecho hoy aquí", añadió el líder de Vox, "porque ha dado una patada a la esperanza y ha generado una desesperanza brutal en millones de españoles que tenían la esperanza de que nosotros pudiéramos hablar, llegar a acuerdos. Se ha colocado en una equidistancia imposible y falsaria en la que no cree ni usted mismo" e incidió en que "se ha unido a la caricatura de Vox y, por un momento, he pensado que se lo había hecho el señor Redondo. Lo lamento personalmente".

"No te voy a devolver con la misma moneda"

Tras señalar que no lamenta la falta de apoyo del PP —"la comprendo"—, Abascal sí mostró su tristeza por "el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí en esta tribuna, y le digo algo más, señor Casado, respetado Pablo, no te voy a devolver con la misma moneda".

Eso sí, el presidente de Vox le reprochó al líder de los populares que nunca les haya agradecido su apoyo por facilitar gobierno autonómicos. "Me gustaría que el PP dijera simplemente gracias por haber facilitado los gobiernos de Andalucía, Murcia y Madrid, a cambio de cero cargos. Y que se comprometiese, ahora, a que se van a cumplir los pactos de gobierno".

Abascal, que pensaba, según dijo, abordar cuestiones políticas como la visión de Europa con el líder del PP, ha cambiado de opinión: "Si yo fuera como usted ha demostrado ser hoy aquí, yo no lo esperaba, ustedes dejarían de gobernar hoy en Murcia, Andalucía y Madrid. Pero les puedo decir que los andaluces, murcianos y madrileños pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox en estos momentos".

Eso sí, Abascal mostró su absoluta perplejidad con la "equidistancia" que, según él, mostró Casado en el discurso. "¿De verdad se cree que somos lo mismo que el Gobierno que ha pactado con ETA?, ¿de verdad cree que quienes defendemos la Constitución y la independencia de los jueces somos lo mismo que quienes quieren colonizar la justicia? Se ha puesto en el punto medio de una forma que me deja absolutamente perplejo, señor Casado".

"No quiero alimentar más la zozobra en la alternativa que necesitan los españoles. No contribuiré al espectáculo que ha dado hoy usted en esta tribuna", señaló Abascal. "Ustedes hoy han regalado tristeza y desesperanza a muchos españoles, que no comprenden esta pelea de ataques políticos y personales. Han comprado prácticamente el discurso del señor Iglesias. Trataremos de enmendar y corregir el gigantesco error que hoy han cometido en la tribuna. Pueden estar tranquilos los votantes del PP, porque nosotros seguimos tendiendo la mano a pesar de lo que ustedes han dicho hoy aquí".