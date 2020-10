Abascal vapulea a las diputadas de Podemos: "Son los floreros que ha decidido el machito alfa"

Un gol en propia meta es lo que parece haberse metido Podemos en esta segunda jornada del debate de la moción de censura. Los morados habían ideado una estrategia para acorralar al candidato, Santiago Abascal, a través de la intervención de cuatro diputadas —Sofía Castañón, Aina Vidal, Lucía Muñoz y Roser Maestro— que pretendían arrinconar a Vox por su política sobre las mujeres. Pero en la réplica, Abascal ha desmontado la "performance" con un discurso claro y contundente contra las diputadas moradas a quienes calificó de "figurantes".

"Ustedes no representan a las mujeres. Las hemos visto a ustedes y a sus compañeras gritando groserías por las calles pero la gran mayoría de las mujeres no son como ustedes, no asaltan capillas ni insultan y agreden a la policía".

Y ha continuado con una interpelación personal a las cuatro diputadas: "¿Sólo salen aquí hoy mujeres porque se lo ha ordenado el machito alfa? ¿A ustedes también les quitan la tarjeta del móvil?", señaló en referencia al caso de Dina Bousselham. "¿A ustedes las llevan a Irán con velo o ni siquiera las invitan?".

Y como guinda, el escándalo de "Infancia Libre, una mafia de las que ustedes eran cómplices porque las trajeron al Congreso de los Diputados", motivo por el cual, aseguró Abascal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya no niega las denuncias falsas, ahora dice que son muy pocas". Abascal recordó los gritos groseros que profieren las diputadas de Podemos sobre su persona: "Una copa menstrual en la copa de Abascal". Y denunció que "las mujeres españolas a los menas no les llaman sus niños. Son lo suficientemente sensatas para decir que a los niños hay que devolvérselos a sus madres. Si ustedes quieren criarlos en tribus es su problema...".

Y utilizó sus propios argumentos: "A las mujeres hay que creerlas siempre. Entonces, ¿por qué tuvieron la desvergüenza de decir que una diputada de Vox se había inventado una agresion? ¿Por qué se lo ordenó a ustedes el señor Echenique?". Y concluyó volviendo al principio: "Ustedes no representan a las mujeres; no representan a las mujeres que conocemos; a las mujeres de nuestras familias, a las diputadas de otros grupos pocos, y ¡no representan a las niñas tuteladas en Baleares!".

Ofensiva morada

La primera en intervenir este jueves en la tribuna de oradores fue la diputada de Podemos, Lucía Muñoz, quien incluso gritó a la bancada del PP levantando la mano para que amainara el griterío. Muñoz ha repetido el mantra: "Cuando las mujeres decimos no, es no, y sólo sí es sí", tras duros ataques a Vox. La segunda representante morada en intervenir, Sofía Castañón, ha cargado contra los de Santiago Abascal por "llamar consenso progre a los derechos humanos".

"Queremos una república feminista", añadió la diputada podemita que ha cargado directamente contra Abascal por "no ser la España que madruga" ni coger el metro a primera hora. "Hoy en el hemiciclo se respira odio", ha afirmado desde la tribuna la tercera diputada de Podemos en intervenir, Aina Vidal. Vox utiliza "el miedo" y "pone en riesgo la convivencia", ha añadido. Roser Maestro, la cuota de Izquierda Unida, ha mirado a la bancada de Vox: "Nostálgicos de la CEDA", ha comenzado para después decir: "Son familiares directos de aquellos que ahogaron en sangre durante 40 años".

Abascal desmonta las descalificaciones

En el turno de réplica, la diputada Sofía Castañón se ha mofado de los diputados de Vox a quien calificó de vagos" y les dijo que "ustedes no son de la España que madruga ni han levantado nunca una persiana. No saben lo que pesa una persiana". En su respuesta, Abascal recogió el guante con un último golpe demoledor: "Yo mismo he levantado la persiana a las 8:30 con mi padre, en su comercio, acompañándole, porque le iba a matar la banda terrorista ETA. Porque le iban a matar sus socios".