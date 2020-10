El PP se suma al cordón sanitario de PSOE, Podemos y sus socios separatistas contra Vox

Este jueves en el Congreso, Pablo Casado escenificó la ruptura total de su partido con Vox. Con un discurso plagado de ataques a Santiago Abascal, el presidente del Partido Popular anunció que sus diputados iban a votar "no" a la moción de censura contra Pedro Sánchez.

En la bancada de Vox no salían de su asombro. "No dábamos crédito", aseguran dirigentes de ese partido. "Ha sido un tiro en el pie. PSOE y Podemos felicitándole. Nos asombra que no se den cuenta", aseguraron dirigentes del partido de Abascal.

En cambio, desde el PP reivindicaron el discurso de Pablo Casado: "Era un discurso personalísimo", aseguran desde Génova, desde donde explican que la decisión de romper con Vox "estaba tomada desde hace semanas". Los barones populares también lo celebraban: "Era el discurso que queríamos escuchar", sentenciaban. El líder gallego, Alberto Núñez Feijóo, lo publicaba en las redes sociales.

Hoy @pablocasado_ ha demostrado con contundencia que la alternativa a Sánchez e Iglesias no puede ser liderada desde la ruptura, el populismo, o la demagogia. La moción de refuerzo al Gobierno y desgaste a los @populares tampoco ha prosperado — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) October 22, 2020

Duro discurso

Todo ello después de un discurso de Casado repleto de ataques a Vox y a su líder, Santiago Abascal. "Esta moción no la dispara contra el Gobierno sino contra el partido que le ha dado trabajo quince años y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata", comenzó el líder del PP.

Las críticas han ido subiendo de tono. El líder del PP acusó directamente a Abascal de ser "la pinza de Sánchez" y de fortalecer el bloque de investidura Frankenstein "justo cuando más débil está. Viene a rellenar con argamasa sus grietas cada vez más profundas, ¿por qué lo hace?", preguntó a Abascal.

Pero no lo dejó ahí: "Vox es parte del bloque de la ruptura con Sánchez e Iglesias, y votaremos 'no' porque decimos 'no a la polarización' que usted busca". Toda España ha visto que usted es el socio en la sobra de este Gobierno".

Y terminó Casado: "No somos como ustedes. Somos la fuerza tranquila de los españoles. Somos esa España sensata y moderada que, una vez más, volverá a representar a este gran país en cuanto los españoles tengan la oportunidad de elegir democráticamente a su gobierno y pasar página de un paréntesis de la historia demasiado negro y ya demasiado prolongado".

Abascal, "perplejo"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, respondió "perplejo" a Casado: "Se ha unido a la brutal caricatura de VOX, de Santiago Abascal -al que usted conoce bien y sabe que no es el que ha descrito- se ha unido a la brutal caricatura de los que nos han votado, y a los millones de españoles que hoy le votan a ustedes porque en las expectativas estaban por delante de nosotros". "Se ha unido a la caricatura de VOX y, por un momento he pensado que se lo había hecho el señor Redondo. Lo lamento personalmente".

"Usted ha subido a decir que nosotros hemos fortalecido a Sánchez, ha criticado la moción de censura porque no dan los números. La reprobación de Pablo Iglesias que ustedes han presentado –y que VOX va a apoyar- ¿tiene los números suficientes? Según sus propios argumentos va a fortalecer a Iglesias, pero lo que es peor, va a debilitar, según sus argumentos, a Su Majestad el Rey", continuó.

"Lamento profundamente lo que usted ha hecho hoy aquí", añadió Abascal, "porque ha dado una patada a la esperanza y ha generado una desesperanza brutal en millones de españoles que tenían la esperanza de que nosotros pudiéramos hablar, llegar a acuerdos. Se ha colocado en una equidistancia imposible y falsaria en la que no cree ni usted mismo".

Abascal también aseguró que le gustaría que el PP dijera, alguna vez, "gracias". "Simplemente gracias por haber facilitado los gobiernos de Andalucía, Murcia y Madrid, a cambio de cero cargos. Y que se comprometiese, ahora, a que se van a cumplir los pactos de gobierno".

Precisamente este jueves, Vox canceló una reunión con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en la que se habían citado para hablar de los próximos presupuestos autonómicos. Aseguran desde la formación de Abascal que este movimiento no supone ninguna ruptura sino que simplemente consideraban que "no era el día" para celebrar esta cita que tendrá lugar "la próxima semana".