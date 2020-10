Tras lo vivido en la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, Rosa Díez ha dicho en su sección #OrganizandoLaResistencia que "hay más argumentos que nunca para que los ciudadanos organicemos la resistencia para defender las instituciones democráticas porque no podemos fiarnos de los políticos". Mientras "se nos está hundiendo el país desde todos los puntos de vista y Europa nos señala como una anomalía, los dirigentes de los partidos políticos están en el regate corto, qué hago para que me favorezca más".

En ese contexto se enmarca el duro discurso de Casado contra Abascal en la moción de censura. "Fue un espectáculo lamentable, no el voto del PP ya que cada uno sabe lo que quiere o conviene, sino cuando tú ves al líder del primer partido de la oposición atacar a quien ha presentado una moción de censura, para la que sobran motivos, en lo personal, te das cuenta de la debilidad del que está atacando".

Según Rosa Díez, "Abascal le dio argumentos a Casado para hacer lo que había pensado hacer, votar no, pero no para ir a la descalificación personal". Y muy especialmente en un momento en el que los partidos que están en el Gobierno "están reviviendo las dos Españas y destruyendo lo que tanto nos ha costado construir". En este sentido, ha explicado que "en vez de una línea que divida a los demócratas de los enemigos de la democracia, el Gobierno se ha puesto con los enemigos de la democracia a un lado y ha cavado una zanja frente al resto de los españoles".

La muestra de la equivocación del líder del PP es "cuando Iglesias aplaude a Casado". Si "a mí me aplaude Iglesias, me tutea y me da el carnet de demócrata, un tipo que está acostado con la ultraderecha de España, que como dice Savater son los partidos nacionalistas e independentistas, y que ha firmado un documento, otro más, con los proetarras y golpistas, pensaría 'algo he hecho mal'".

Entre los ataques de Casado a Abascal Rosa Díez ha recordado el momento en el que le dice 'te hemos dado trabajo durante 15 años' porque "me recordó a los nacionalistas que le decían a los que venían de fuera '¿cómo nos criticáis si te hemos dado de comer, ¿se puede ser más miserable?'".