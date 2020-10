Abascal: "Ayer Casado ganó los periódicos y perdió a los votantes"

El líder de Vox ha analizado en Es la Mañana de Federico de esRadio la moción de censura que fracasó este jueves en el Congreso de los Diputados después de que saltara la sorpresa en la bancada popular con un feroz discurso de Pablo Casado contra Vox y su líder, Santiago Abascal, muy apladudido por sus compañeros de filas, pero también por socialistas y comunistas.

Abascal hacía memoria y señalaba que no había visto esa ferocidad en Casado contra Vox y sus votantes "ni siquiera contra el presidente del Gobierno en ninguna debate sobre el estado de alarma". Sin embargo ha insistido en varias ocasiones que "esa agresión no va a tener respuesta"

y ha querido tranquilizar a "los ciudadanos madrileños, andaluces o murcianos" porque "vamos a ser responsables y vamos a seguir en la oposición en estos tres sitios. Facilitamos la investidura" pero no van a romper el gobierno en ninguno de esos territorios en los que facilitaron la investidura de los candidatos del PP.

Para Abascal está claro que lo que hizo ayer Casado fue ofrecer "zozobra y preocupación a millones de españoles" y por eso "nosotros vamos a ofrecer todo lo contrario". En este sentido, Abascal dice que "Vox sabe que ahora tiene que dirigirse a muchos más españoles de los que se ha dirigido hasta ahora y por eso en este momento no nos toca tirar más de la cuerda, sino darle alternativas" a ese electorado que ayer se quedó huérfano.

Precisamente Abascal confesaba con Federico Jiménez Losantos en esRadio que "ayer por la tarde las centralitas de Vox estaban colapsadas de gente que quería afiliarse y de gente del PP que nos pedía perdón."

El líder de Vox ha sido muy claro al afirmar que "ayer Casado ganó los periódicos pero perdió a los votantes" y confesaba que "yo no contaba con eso. No me alegro. Pero cada uno que asuma su responsabilidad", remataba.

El partido de la derecha

Para Abascal lo que sucedió ayer en el Congreso, la agresividad de Casado contra Vox y su líder, tiene consecuencias, y estas consecuencias son que "el PP ha renunciado claramente a la derecha", por eso Vox está convencido de que ahora tienen que dirigirse a mucha más gente. Todo ese electorado al que ayer renunció Casado.

El líder de Vox estaba satisfecho de haber "cumplido una misión que tenía y que era retratar al Gobierno (en su pacto con separatistas y terroristas). Y no voy a decir que el PP piense lo mismo, pero votó lo mismo", sentencia Abascal.

El problema de Casado, decía Abascal es "su falta de liderazgo" interno que es a lo que el líder de Vox atribuye "el discurso de demonización contra vox del líder popular".

Pero ha insistido mucho Abascal en el nuevo papel que debe asumir Vox a quien, considera Abascal, el PP ha dejado el campo abierto: "No voy a hacer piruetas ni cambios sorprendentes, pero sí una reflexión de cuál es la responsabilidad histórica de Vox sobre las personas a quienes tenemos que representar".

Agresión personal de Casado

Quizá, uno de los momentos más sensibles de la entrevista que ha tenido lugar este viernes en esRadio ha sido cuando Abascal ha confesado (tanto en directo como fuera de micrófono) que le afectó mucho "el ataque" personal de Casado: "Dijo algunas cosas indignas e inaceptables y que nunca me hubiera esperado de él." Especialmente le dolió que dijera de él que "había pisoteado el tributo de sangre" de tanto compañeros asesinados por ETA y "decirme que el PP me había dado de comer, que me había dado trabajo", señalaba. "¿Que me había dado trabajo?", repetía incrédulo, "¿pero qué concepción es esa?" seguía, "osea, que cuando yo era concejal en Llodio y me jugaba el tipo, mientras él le llevaba la cartera al expresidente del Gobierno, ¿yo era un colocado?". Para Abascal es tanto como decir que el PP es una agencia de colocación.

Decía Abascal que todo esto le ha afectado en el terreno personal, "yo he hablado bien de Casado en público y en privado y ya no puedo hacerlo. Me siento traicionado en lo personal. Estoy verdaderamente indignado con él, pero no lo voy a llevar al terreno de lo político. No voy a romper nada más", zanjó.

Madrid, Andalucía y Murcia

Igual que ya hizo ayer desde la tribuna de oradores, Abascal ha repetido este viernes en esRadio que no va a romper la baraja en las tres comunidades en las que el PP gobierna gracias a los votos de Vox: "Nos hemos entendido con responsabilida dy prudencia en tres comunidades (...) Nosotros no vamos a dar una respuesta proporcional a la agresión que sufrimos ayer, lo que vamos a hacer es darle una repsuesta a los ciudadanos que ayer se quedaron solos, aquí tienen su casa".

Frente a la alternativa del PP que ayer se presentó en el Congreso, Vox dice tener claro "quienes son nuestros enemigos: un gobierno que ha pactado con comunistas golpistas y terroristas". Por eso lamenta que el PP ha obligado a cambiar el duscurso porque "antes era el discurso de que había que entenderse. Ahora ha pateado a su único socio leal, con el que ha podido mantenerse en tres gobiernos".

Su posición sobre Europa

Si hubo una parte del discurso de Vox en esta moción de censura que ha suscitado críticas ha sido las alusiones que hizo de Europa y la ha matizado este viernes en esRadio: "Nuestra posición sobre Europa es la defensa de la soberanía de los estados" que, según dice, es cada vez menor y que por eso "en Europa los estados cada vez tienen menos control democrático sobre sus países y eso puede parecerse al sueño de Hitler. Aunque, asumo que igual ese comentario fue excesivo en estos momentos".

Su verdadera preocupación sobre Europa está en la permisividad de sus fronteras, decía Abascal. Como ejemplo se refería al asesinato del profesor Samuel Paty en Francia, decapitado por un islamista por mostrar las caricaturas de Mahoma en clase: "El yihadista que decapitó al profesor en Francia intentó entrar por Polonia dos veces y no pudo. Nosotros no estamos planteando la salida de la UE ni del Euro. No tenemos un discurso antisistema, pero sí una posición de reequilibrio ante esa amenaza islamizante".