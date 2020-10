El exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, llevará a los tribunales al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tras reconocer la formación morada que su despido por acoso sexual fue "improcedente". Iglesias aseguró el pasado 6 de diciembre al ser preguntado por la destitución de Calvente que se trataba "de un caso de acoso sexual muy grave".

El pasado jueves, Podemos reconocía en el pleito laboral que mantenía con el exletrado del partido que su despido fue "improcedente". Calvente había sido purgado por la formación morada el 2 de diciembre de 2019, acusado supuestamente de acosar sexualmente a la letrada del partido Marta Flor. En julio, la titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, Rosa María Freire, archivaba la querella presentada por Flor contra Calvente por estos hechos.

Fuentes del entorno de Calvente aseguran a Libertad Digital que estudia presentar "una querella por injurias o calumnias por la vía penal contra Iglesias, o bien una demanda por vulneración del derecho al honor por la vía civil contra el vicepresidente del Gobierno. Unas acciones legales que podrían materializarse en las próximas semanas".

Las mismas fuentes destacan la "torpeza" de los abogados de Podemos en el pleito laboral que mantenían con Calvente. "Podían haberle exigido que renunciara a emprender acciones penales o civiles contra Iglesias o el resto de dirigentes de Podemos a cambio del acuerdo alcanzado en el que reconocen que su despido fue improcedente a cambio de indemnizarle. Ahora, Calvente podrá llevar a los tribunales a Iglesias sin la protección de su partido".

"El hecho de que Podemos haya reconocido que el despido de Calvente por supuesto acoso sexual fue improcedente le beneficiará de cara a las acciones legales que presente contra Pablo Iglesias", concluyen.

Cabe destacar que actualmente la Sala Penal del Supremo debe decidir si abre una causa penal contra Pablo Iglesias por presuntos delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa en el marco del caso Dina. La Fiscalía del Supremo estudia ya esta posibilidad con la declaración de José Manuel Calvente ante el magistrado Manuel García Castellón como indicio clave de los presuntos delitos.

En el comunicado desvelado por LD este jueves, el exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, aseguraba lo siguiente:

La juez ha separado de la demanda laboral mi petición de indemnización por vulneración de mi derecho al honor, para que reclame la vía penal o civil contra los responsables; yo he desistido de mi petición de nulidad del despido, porque no tengo interés alguno en volver a trabajar en este partido, y he mantenido únicamente mi reclamación por despido improcedente; Podemos ha reconocido la improcedencia del despido y se ha comprometido a abonarme la indemnización legalmente establecida; he aceptado dicha indemnización por la improcedencia del despido y me he reservado el ejercicio de las acciones legales para reclamar la indemnización que me corresponde por la vulneración de mi honor, por las falsas acusaciones que algunos dirigentes de Podemos han vertido sobre mí tras mi despido.

Con este acuerdo queda liquidada y finiquitada mi relación laboral con el partido, con la satisfacción de que finalmente Podemos ha reconocido que mi despido fue improcedente y que no existían las causas que alegaron para cesarme, es decir, que el acoso sexual contra mi ex-compañera de trabajo jamás existió.

A partir de ahora formularé las reclamaciones civiles y/o penales necesarias para defender mi honor, contra todas aquellas personas, dirigentes de Podemos, que me han acusado falsamente de haber cometido actos de acoso. Además, continuaré colaborando con la Justicia para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas en Podemos, como las que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid y las que puedan ser objeto de futuras investigaciones en otras instancias.