Los expertos de la Generalidad reprochan a ERC la mortalidad en las residencias

Los científicos que asesoran a la Generalidad en la gestión de la pandemia no se muerden la lengua. El infectólogo del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona Oriol Mitjà es el más duro y contundente de todos ellos. Su última andanada fue desvelar y denunciar el retraso con el que la Generalidad abordó la mortalidad en las residencias de ancianos, una competencia que está en manos de ERC, en concreto de la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales que dirige Chakir El Homrani.

En una entrevista en la emisora oficial de la administración autonómica, Mitjà aseguró que "se retrasó durante catorce días la realización de test a los ancianos, una medida que debía haber sido urgente". "Si usted cuenta cien abuelos muertos cada día, catorce días de retraso no es justificable". Días antes, el propio Mitjà había censurado a la consejera de Salud, la también republicana Alba Vergès, de la que dijo que carecía de conocimientos sanitarios y de "humildad" para aceptar consejos.

Balones fuera de Vergès

En el caso de las residencias de ancianos, la consejera replicó en TV3 que "la ciudadanía no se merece eso (las declaraciones de Mitjà) y creo que no debemos entrar en polémicas con estos temas". Además, abundó en la línea de lanzar balones fuera que "las decisiones tienen mucha gente detrás, no una única persona. Llegar a todas las residencias de Cataluña, sectorizarlas, llevar atención primaria, todo eso es trabajo de mucha gente que no son responsables políticos".

Bonaventura Clotet, jefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol y presidente de la Fundación contra el Sida, también ha cargado contra la gestión política de la pandemia. "Las cosas no se han hecho bien", apuntó en la televisión autonómica. En su opinión, se tendrían que haber destinado más recursos a la investigación de tratamientos y, sobre todo, a la detección precoz. Si ese hubiera sido el caso, cree que no se tendrían que haber adoptado tantas medidas restrictivas perjudiciales para la economía.

Cierre de escuelas

Quien también ha cargado contra la consejería de Salud y también contra la de Educación, también en poder de ERC, es Àlex Arenas, físico e investigador de la Universidad Rovira i Virgili. Según Arenas, las escuelas deberían estar cerradas al menos durante tres semanas para llevar a cabo los estudios de seguridad necesarios de cara a afrontar lo peor del invierno.

Además de los errores en la gestión, Mitjà se queja también de que el vicepresidente de la Generalidad en funciones de presidente, Pere Aragonès, ha llegado a rechazar sus consejos. En ERC consideran que todos estos asesores fueron fichados por Quim Torra y ahora son las puntas de lanza de una guerra política desatada por Junts per Catalunya de cara a las elecciones previstas, en principio, para el 14 de febrero.