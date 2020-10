Caos en la Generalidad catalana: del arresto de fin de semana a la reclusión total de quince días

Improvisación, caos y globos sonda. La administración autonómica catalana hace aguas y acusa la falta de liderazgo. Los consejeros de Junts per Catalunya (JxCat) hacen la guerra por su cuenta. Y se la hacen a los consejeros de ERC, sus socios de gobierno. El vicepresidente en funciones de presidente, el republicano Pere Aragonès, está desbordado y es incapaz de poner orden en el gabinete. Al tiempo, la consejera de Presidencia y portavoz del ejecutivo, Meritxell Budó, trata de puentear a Aragonès y presentarse ante la opinión pública como la verdadera sustituta de Quim Torra.

A Budó correspondió el lanzamiento del primer globo sonda de la semana, la posibilidad de confinar a la población durante los fines de semana para reducir al mínimo la interacción social. Prueba de la descoordinación es que el consejero de Interior, Miquel Sàmper, también de JxCat, no estaba al corriente de que tal medida fuera contemplada por su propio gobierno. Desde ERC pidieron a Budó que no especulase con propuestas que no están consensuadas.

La advertencia no ha sido óbice para que se haya filtrado desde la consejería de Salud, en manos de ERC, la posibilidad de proceder a un confinamiento radical de quince días para atajar la pandemia. Tal idea, expuesta este martes en La Vanguardia y atribuida a "expertos" se debería adoptar en un plazo muy breve, dos o tres días, para que fuera realmente eficaz, según el citado diario.

Escuelas abiertas siempre

Las escuelas permanecerían abiertas, así como los centros de trabajo de ocupaciones consideradas esenciales. El resto se debería ceñir al teletrabajo. Para acabarlo de redondear, el consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, de ERC, ha asegurado este martes que el teletrabajo ya es obligatorio en Cataluña tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, el porcentaje de trabajadores que desempeñan sus funciones desde casa es ahora ínfimo incluso en las administraciones públicas.

El Homrani ha improvisado sus respuestas en una entrevista en la emisora del conde de Godó y se ha echado encima a los agentes sociales al afirmar que la Generalidad impondrá sanciones a las empresas que no faciliten el teletrabajo. El decreto sobre el cierre de bares y restaurantes del pasado 15 de octubre incluía una mención genérica a que tanto las empresas públicas como las privadas debían "fomentar" el teletrabajo, hierro al que se ha asido El Homrani para asegurar que el teletrabajo ya es obligatorio en toda Cataluña a fin de reducir la movilidad.