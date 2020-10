El PP no aclara qué votará al estado de alarma si Sánchez no cumple las dos condiciones de Casado

Vuelve la incógnita al Partido Popular. Este jueves, a las 9 de la mañana, se debatirá en el Congreso el nuevo estado alarma anunciado por Pedro Sánchez. Eso sí, no será el presidente del Gobierno el que lo presente en el Hemiciclo, labor que ha dejado en manos del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

¿Y qué votará el PP? Mientras que desde Vox ya han anunciado claramente que darán su no, en Génova vuelven a refugiarse en la incógnita. Este lunes, Casado anunciaba que, para apoyarlo, se tenían que cumplir dos puntos: que el estado de alarma no dure más de ocho semanas y que se apruebe ya "un marco legal alternativo a la excepcionalidad constitucional".

Pero, ¿y si el Gobierno no acepta estas dos condiciones, qué harán los 89 diputados de Casado? En el PP no lo aclaran, por ahora. El presidente del PP ha asegurado en Twitter que "no es admisible que Sánchez fuerce un Estado de alarma de 6 meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne a venir al Congreso a presentarlo. Está a tiempo de rectificar y pactar nuestra propuesta de reducir el plazo de alarma y legislar de una vez contra la pandemia".

No es admisible que Sánchez fuerce un Estado de alarma de 6 meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne a venir al Congreso a presentarlo. Está a tiempo de rectificar y pactar nuestra propuesta de reducir el plazo de alarma y legislar de una vez contra la pandemia. pic.twitter.com/yIiiDGT3zO — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 27, 2020

La portavoz del partido, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes en una rueda de prensa en el Congreso que los dos meses que pide Casado "es un plazo lo suficientemente amplio y flexible", y "entienden" los populares que el Gobierno lo tendría que aceptar.

¿Se plantean el no?

Preguntada por si se plantean el "no", Gamarra ha añadido que "si el Gobierno no asume nuestra propuesta, la registraremos como enmienda. Tiene tanta sensatez, que el rechazo no debiera de estar en la hoja de ruta del Gobierno".

Tras varias preguntas sobre el tema, la portavoz del PP no ha querido desvelar su voto: "Estamos en la fase de la negociación". Si no se pactara esa duración, algo que sería "inadmisible", "ya veremos cuál es la posición del grupo parlamentario. No hemos llegado a ese punto", ha añadido.

Eso sí, Cuca Gamarra ha querido denunciar también que "no sea Pedro Sánchez quien comparezca para dar cuenta del estado de alarma" este jueves en el Congreso.