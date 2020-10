Echenique humilla a Ciudadanos como agradecimiento a su apoyo a los Presupuestos

Ciudadanos dará vía libre a la tramitación de los Presupuestos de 2021 después de constatar que el proyecto presentado este martes por el Gobierno incorpora "las líneas naranjas" que exigían como condición previa para negociar las cuentas públicas, descartando la presentación de una enmienda a la totalidad. Entre esos compromisos, fuentes de Cs han asegurado a Efe que han conseguido que la subida al diésel recogida en el borrador quede suprimida en el procedimiento de las enmiendas, lo que despeja también el camino para el apoyo del PNV, que ayer advirtió al Gobierno que revisaría su posición si lo mantenía.

La tramitación de los Presupuestos tiene, por tanto, vía libre porque Cs no solo no presentará una enmienda a la totalidad sino que no apoyará las que puedan presentar otras fuerzas políticas.

Horas después, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha agradecido de esta forma el apoyo de los de Inés Arrimadas. "Hace unas semanas, Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a Podemos de las cuentas – recuerda entre risas-. Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen ¡qué ricos!, que se los van a comer con patatas. Están desesperados por soltarse del mordisco de Vox", ha escrito a modo de burla el diputado podemita.

Hace unas semanas, Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a PODEMOS de las cuentas (😂). Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen ¡qué ricos!, que se los van a comer con patatas. Están desesperados por soltarse del mordisco de VOX. pic.twitter.com/YuRESO5aXN — Pablo Echenique (@pnique) October 28, 2020

Algunos exdiputados de la formación naranja, como Juan Carlos Girauta, ha señalado, también a través de Twitter que Echenique "parece que tiene razón". Y ha añadido: "Qué lamentable, qué pena, qué asco".

Pues parece que @pnique tiene razón. Qué lamentable, qué pena, qué asco. https://t.co/oQRHqB1yCF — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) October 28, 2020

Montero desmiente a Ciudadanos

Poco después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desmentido a Ciudadanos. "No ha habido ese contacto con Ciudadanos", aunque "estaremos encantados de poder hablar en el ámbito de las enmiendas", ha añadido la ministra en la presentación del Libro Amarillo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha tenido lugar esta tarde en el Congreso.