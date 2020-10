Illa admite que fue un error ir a la fiesta de 'El Español': "Muchos no lo han entendido y tienen razón"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que salir al paso de las críticas por su asistencia a la fiesta de El Español en la que se congregó un centenar de personas. En una interpelación parlamentaria desde la tribuna de oradores, Illa se justificó diciendo que "estuve como muchos otros. En mi caso, tan solo estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados por la pandemia, las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho".

"Tras la entrega del galardón, quizás no lo sepan, me fui, no me quedé a cenar". Pese a ello, el ministro del ramo continuó refiriéndose a los "muchos ciudadanos que no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar y todos debemos guiarnos por ese camino porque los ciudadanos tienen razón".

Aunque sí aseguró que "es verdad que se cumplía con las reglas y las distancias pero tienen razón. Fíjense que, hasta en los actos que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos, es mejor evitarlos", ha señalado el ministro que ha dictado la orden de no superar las reuniones de más de seis personas en sus domicilios privados.