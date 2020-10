"Odio es lo que al marqués de Galapagar le salga del moño"

El Mundo

"Grandes empresas y ricos solo pagarán el 10% del golpe fiscal". Que pagaremos los de siempre. El editorial dice que los presupuestos "nacen desfasados" porque "no contemplan el impacto devastador de la pandemia en la recaudación lo que arruina la expectativa de ingresos que el Gobierno pretende colar a Bruselas". Oye, si cuela, cuela.

"Atado por los 35 escaños de Podemos, el presidente ha tenido que conceder al vicepresidente no solo el foco de la presentación sino el compromiso de topar el precio del alquiler, medida demagógica cuyos efectos contraproducentes sobre el mercado han sido suficientemente testados, además de subidas de impuestos en todos los frentes. De nada sirve prometer un 10% más de inversión social en sanidad o dependencia si la actividad privada que debe pagarlo se desploma y si los acreedores comienzan a advertir un nivel de endeudamiento insostenible". Otra consecuencia del Estado fallido en el que nos hemos convertido con el gobierno socialcomunista.

Y, mientras, la dictadura avanza con firmeza. Ahora, censura. "Podemos justifica la censura de "mensajes de odio" en las redes con la gestión de la covid. Que a los marqueses de Galapagar les molesta que les llamen marqueses de Galapagar.

"Qué es odio", se pregunta Santiago González. "Pues miren ustedes, lo que al marqués de Galapagar le salga del moño". Sobre todo si tiene que ver con el moñas y la parienta. "¿Son delitos de odio las fiestas de bienvenida a los terroristas presos al volver a sus pueblos? No. Tampoco lo serán los insultos o la quema de retratos del Rey, recuerden a la novia de Iglesias, con "los Borbones a los tiburones" y "nuestros recortes serán con guillotina". "El odio lo van a definir ellos". Porque mandan ellos.

Federico Jiménez Losantos denuncia que "los medios dizque liberales ya aceptan la dictadura de Sánchez y su pingüino Iglesias, si la negocian un poco. Hombre, seis meses y sin Parlamento, salvo un día, quizás el de los Santos Inocentes, para degollar la esperanza les parece algo excesivo. Si lo deja en la mitad tendrá nuestro apoyo, como para linchar al único partido de oposición".

"Esta dictadura que no se atrevió a anunciar en tan obscenos términos ni siquiera el Gorila Rojo, y que no presentará el Mulo Egregio, que tiene cosas más importantes que hacer que aburrirse en el Congreso, va a ser defendida por el ministro Illa. Con el abogado Illa y el procurador Casado, Sánchez saldrá dictador por seis meses, o el tiempo que sea, porque aquí manda el virus, no la ley". ¿Seis meses? Por el camino que vamos otros 40 años de dictadura, esta vez de ultraizquierda.

Raúl del Pozo dice que "Pablo Iglesias ha logrado no sólo un acuerdo con el PSOE para los Presupuestos, sino un bozal para las redes sociales. Todo lo que no guste a los señores diputados podrá ser borrado de un sistema de comunicación que había logrado que la crítica urgente funcionara libremente entre el poder y los ciudadanos. Enseguida las redes han acusado a los partidos que han participado en la iniciativa de querer amordazar a los españoles y de proponer una censura pura y dura. Se teme que haya una tentación de usar el estado de alarma para limitar la libertad de expresión, pero han llegado tarde con las tijeras. Ya es imposible cerrar esa gran asamblea global donde cada cual dice lo que le sale del pijo". Mira que se han vuelto tiquismiquis los marqueses de Galapagar, molestarse por lo que se dice en las redes sociales. Teníamos que estar todos en la calle exigiendo que caiga el Gobierno y aquí nos tienen, calladitos y encerrados en nuestras casas.

El País

"Sánchez trata de apuntalar la legislatura con el presupuesto". El periódico del régimen le da unos cuantos lametones al gobierno social comunista. "El proyecto de presupuesto acierta en el carácter expansivo y social".

Pero como tampoco son tontos, tienen sus "dudas". "Una de relieve es el cálculo probablemente demasiado optimista de los ingresos con los que cuenta el Ejecutivo". ¿Demasiado optimista? Con el paro disparado, las empresas chapando y la gente haciendo cola para recibir comida a ver quién va a pagar el dispendio de este gobierno social que mantiene el IVA de las mascarillas como producto de lujo, no tienen vergüenza.

"Hay un capítulo de gasto que es cuando menos cuestionable: el aumento de un 0,9% de las retribuciones concedido al conjunto de los alrededor de tres millones de funcionarios". O sea, que los que más cobran, los niños mimados de España van a forrarse mientras los de abajo mueren de hambre. Y estos son los sociales.

ABC

También ABC ve en los presupuestos un cuento chino. "Teatro puro". Como todo lo que hacen este par de dementes que nos gobiernan. "Todo quedó en un paripé muy típico de esta coalición tan gravosa para España porque ni uno ni otro tienen la menor intención de renunciar al poder, y esa es la premisa fundamental que justifica no solo unas cuentas públicas erróneamente concebidas, sino su estrategia para deconstruir nuestro sistema legislativo y, en última instancia, nuestra democracia. Los Presupuestos son solo la coartada para llevar a cabo un proyecto neoconstituyente con un estado de alarma en vigor".

"Resulta inexplicable la euforia con la que Sánchez dio a conocer su proyecto justo el día en el que se hizo público otro alarmante dato de paro". Para correrle a hostias, lo que tenía que haber anunciado es que reducía sus 22 ministerios a tres.

"Alguien está mintiendo en la Moncloa porque no hay ningún dato esperanzador". ¡Alguien está mintiendo en Moncloa! Increíble, eso no puede ser.

"La Unión Europea tiene trabajo por delante porque avalar estos Presupuestos es creer en una ficción". Le estamos dando mucho trabajo a la UE, a ver si se plantan de una vez.

La Razón

"Presupuesto: impuestazo del Gobierno en plena crisis". Marhuenda dice que "no son los presupuestos que necesita España". "No hay ninguna duda de que estamos ante una propuesta de izquierda dura", vamos, de quien gobierna, la ultraizquierda radical. Calviño es un florero, como se veía venir. "Todo depende de la respiración asistida que nos ofrezca la generosidad, que creen ilimitada, del BCE".

"El panorama se completa con los datos de la EPA y la obsesión por establecer un estado de alarma de seis meses. No hay duda de que los inversores nacionales y extranjeros se abalanzarán sobre nuestro país como un nuevo maná", ironiza. "La solución es que acaben con el paro y la crisis haciéndonos a todos funcionarios. Y que paguen los primos de la UE". Pues sí, porque como esperen que les paguemos los pocos curritos que quedamos lo llevan claro.

Menos mal que aún nos quedan la bobadas de la ministra de Igualdad para echarnos unas risas a su costa. "Irene Montero sentencia que el color rosa de los juguetes ‘oprime y reprime’ a las niñas". Y que tengamos que pagar a esta tipa solo por ser la mujer de.