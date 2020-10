Una periodista acusa a Eduard Pujol de haberla acosado en la emisora RAC1

La periodista Núria Casas ha denunciado haber sido víctima de acoso sexual por parte de Eduard Pujol, exdirector de la emisora del conde de Godó RAC1 y exportavoz del grupo parlamentario de Puigdemont. La informadora ha publicado un extenso artículo en el digital El Nacional en el que acusa a Pujol y asegura entre otras cosas que "¿cómo se puede demostrar cuando te han intentado tocar un pecho en medio de una redacción completamente a solas? ¿O te esperan agachados en la entrada y te dicen que es para mirarte las bragas que llevas? ¿O te coaccionan dentro de su despacho bajo la excusa previa de que quieren hablar contigo? Lo más triste de toda esta historia: cuando una se enfrenta, todavía les gusta más".

Casas explica en el texto que sufrió acoso en dos ocasiones hace ya ocho años y que en ambas denunció los hechos ante la dirección y el comité de empresa. "Se me hizo caso a medias, después de insistir y seguir recibiendo improperios", denuncia.

En una entrevista con Josep Cuní en el circuito catalán de la Ser, Casas ha explicado que su propio entorno relativizó sus denuncias. También ha comentado que ha sufrido dos tipos de "venganza": "la de me pones caliente porque te niegas" y la de "no vales nada porque no te prestas".

🙅‍♀️ ASSETJAMENT SEXUAL | @casasnuria trenca el silenci sobre l'assetjament sexual que denuncia en una carta a @elnacionalcat: "He patit dues revenges: la de 'em poses calent perquè t'hi negues' i la de 'no vals res perquè no t'hi prestes" 🔊 La conversa: https://t.co/wbDw3hxg5p pic.twitter.com/kmf6Qavb8x — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) October 28, 2020

Casas trabajaba en la emisora RAC 105, propiedad del grupo Godó y que comparte instalaciones con RAC1, de la que fue director el exportavoz parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat).