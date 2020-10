Abascal anuncia un recurso ante el Constitucional contra el estado de alarma del "tirano en prácticas" Sánchez

Vox votará no al estado de alarma de seis meses que se vota este jueves en el Congreso de los Diputados. El líder del partido, Santiago Abascal, ha sido muy crítico con la medida y ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional "por el alcance temporal y por la naturaleza del estado de alarma que ustedes hoy traen al Parlamento".

En su discurso, Abascal ha considerado que el "emperador" Pedro Sánchez pretende "acumular el mayor poder que ha tenido ningún gobernante en toda la democracia, por cierto, con menos escaños". "No está el tirano en prácticas ni en la tribuna ni en el Parlamento en estos instantes", ha dicho. También ha lamentado que hay "mas oposición ahí fuera" que en el Parlamento al estado de alarma, citando las críticas de Felipe González.

Abascal también ha lamentado "la ausencia del emperador", que ha decidido que este debate "no iba con él, en alusión a la decisión de Sánchez de no defender él mismo la medida. Y ha hecho alusión a la criticada fiesta de El Español con asistencia de buena parte de la clase política mientras piden restricciones a los ciudadanos. Según Abascal, hay dos Españas, la de "la Fiestojota" y la que "tiene que ir a los funerales con estrictas medidas de seguridad". "Qué imagen de la vergüenza, del clasismo y de la impunidad", ha considerado.

En su discurso, Abascal ha afirmado que "ustedes no son un Gobierno, son una distopía y por eso votaremos no, con toda nuestra fuerza, convicción y conciencia". El estado de alarma, en su opinión, es una medida "desproporcionada, arbitraria, inútil y que sólo pretende adormecer, anestesiar y domar a una sociedad española cansada y desesperada". "Ustedes —ha añadido— han creado dos Españas y nosotros no queremos formar parte de la suya".