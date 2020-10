Francisco Martínez, sobre Kitchen: "Me duele mucho que Fernández Díaz diga que no lo sabía, es muy injusto"

Según fuentes consultadas por Libertad Digital, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado ante el juez que "le duele mucho" que el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, dijese que "no sabía" nada de la llamada operación Kitchen porque le reportaba a él. "Es muy injusto, por eso fui al notario", ha afirmado el ex nº 2 de Interior con el PP.

Martínez ha declarado esta mañana en calidad de investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el marco de la denominada operación Kitchen en la que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, fue espiado. A la declaración ha asistido el fiscal Ignacio Stampa, que esta semana ha perdido su puesto en la Fiscalía Anticorrupción, tras no recibir apoyos del Consejo Fiscal.

Martínez sólo ha contestado al juez y a su abogado durante la comparecencia que se ha extendido durante casi 3 horas. Además ha asegurado que el comisario Villarejo "tenía instrucciones expresas de la Policía de compartir toda la información con el CNI".

El ex nº 2 de Interior también ha afirmado que Fernández Díaz le preguntó si Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que espió al matrimonio, "era colaborador policial". Según Martínez, desde ese momento intentó "informarse" al respecto.

Ésta es la tercera vez que el magistrado le llama a declarar por estos hechos desde que le imputó el pasado mes de enero por su posible implicación en el operativo sufragado con fondos reservados y al margen del control judicial para sustraer a Bárcenas la información sensible del PP que guardaba y así poder ocultársela a la justicia.

En esa primera ocasión, el que fuera número dos del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz guardó silencio, ya que se acogió a su derecho a no declarar alegando que las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario.

El magistrado instructor le volvió a citar el pasado 20 de julio una vez que el Consejo de Ministros autorizara al que fuera secretario de Estado a hablar sobre asuntos clasificados como secreto oficiales, si bien Martínez volvió a declinar declarar por continuar la pieza 7 del caso Tándem bajo secreto de sumario.